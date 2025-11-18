18/11/2025 13:44

【國際要聞】加拿大總理卡尼首份預算案獲議會支持，避免再次大選

《經濟通通訊社18日專訊》加拿大議會周一（17日）以170對168票，投票支持總理卡尼的首份預算案，避免不到一年內再次舉行大選的威脅。



議員的投票通過一項動議，允許下議院開始審議預算案。儘管未來幾個月還將進行其他投票，但周一的結果表明預算案最終應能獲得批准。



卡尼領導的自由黨在343個席位的下議院中略低於多數席位，因此需要一些反對黨議員支持預算案或投下棄權票。最終，少數反對黨議員選擇棄權。



卡尼的預算案提議將財政赤字增加一倍，以應對美國關稅，並為國防和住房項目提供資金。雖然預算案建議減少聯邦政府僱員人數，但緊縮措施沒有部分人擔心的那麼嚴厲。(rc)