恒生指數
25,885.26
-499.02
(-1.89%)
期指
高水16
25,901
-466
(-1.77%)
國企指數
9,158.22
-170.18
(-1.82%)
科技指數
5,631.62
-125.26
(-2.18%)
大市成交
1,731.61億
股票
1,534.77億
(88.632%)
窩輪
78.54億
(4.536%)
牛熊證
118.30億
(6.832%)
18/11/2025 14:12
可賣空股票總成交
1,144.40億
主板賣空
195.88億
(17.116%)
18/11/2025 12:40
上証指數
成交：6,650.66億
3,936.17
-35.86
(-0.903%)
滬深300
4,563.59
-34.46
(-0.749%)
深証成指
13,054.28
-147.72
(-1.119%)
MSCI中國A50
2,600.45
-13.47
(-0.52%)
比特幣
資料由Binance提供
90,073.4800
-2,141.6600
(-2.322%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0543
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0436
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2614
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0310
17/11/2025 15:49
18/11/2025 14:10
