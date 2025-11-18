18/11/2025 15:33

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 標普500指數17日跌3.2%破50日均線

▷ 高盛指標普跌破6725點觸發量化基金拋售

▷ 納指成分股創52周新低數量超越新高

《經濟通通訊社18日專訊》研究美股圖表形態的分析師敲響警鐘，表示美股最近的跌勢可能演變成至少10%的全面回調。標準普爾500指數周一（17日）面臨沉重賣壓，該指數較10月28日所創前一紀錄點的跌幅擴大至3.2%，創下自2-4月重挫以來的最大跌幅。該基準股指數收於50天移動平均線的下方，創下139個交易日以來的首次。該指數也跌至低於6725以下逾50點，高盛的分析師Lee Coppersmith當天早些時候指出，跌破這個水平可能會讓追蹤趨勢的量化基金從買家變成賣家。*市場人士憂更多拋售將到來*Potomac Fund Management聯席投資總監兼投資組合經理Dan Russo表示，跌破50日移動平均線的同時，如果市場廣度持續惡化，更多股票創下新低，這將更令人擔憂，預示著更多拋售即將到來。22V Research的技術分析主管John Roque則表示，納斯達克綜合指數也發出訊號。該指數約3300隻成分股中，處於52周低點的股票數量，多於處於52周高點的股票數量，顯示市場內部疲軟，進一步反彈的可能性不大。他認為市場正在回調，指數跌幅可能擴大至8%，建議投資者採取防禦性策略。Janney Montgomery Scott的技術策略師兼研究副總監Dan Wantrobski認為，標普500指數在50日移動平均線上方的歷史性連漲勢頭中斷，預示未來可能會出現更多動盪。他表示，到12月末，標普500指數的跌幅或達5%至10%。(rc)