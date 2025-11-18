25,930.03
-454.25
(-1.72%)
26,018
+104
(+0.40%)
高水88
9,174.84
-153.56
(-1.65%)
5,645.73
-111.15
(-1.93%)
2,421.12億
3,939.81
-32.22
(-0.811%)
4,568.19
-29.86
(-0.649%)
13,080.49
-121.51
(-0.920%)
2,603.04
-10.88
(-0.42%)
91,226.9500
-988.1900
(-1.072%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0650
歐元最佳客戶買入價
9.0460
英鎊最佳客戶買入價
10.2650
日圓最佳客戶買入價
5.0300
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,930.03
-454.25
(-1.72%)
期指(夜)
高水88
26,018
+104
(+0.40%)
國企指數
9,174.84
-153.56
(-1.65%)
科技指數
5,645.73
-111.15
(-1.93%)
大市成交
2,421.12億
股票
2,207.44億
(91.174%)
窩輪
84.32億
(3.483%)
牛熊證
129.36億
(5.343%)
即時更新：18/11/2025 17:19
可賣空股票總成交
1,144.40億
主板賣空
195.88億
(17.116%)
半日數據，更新：18/11/2025 12:40
上証指數
成交：7,909.49億
3,939.81
-32.22
(-0.811%)
滬深300
4,568.19
-29.86
(-0.649%)
深証成指
13,080.49
-121.51
(-0.920%)
MSCI中國A50
2,603.04
-10.88
(-0.42%)
比特幣
資料由Binance提供
91,226.9500
-988.1900
(-1.072%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0650
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0460
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2650
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0300
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

Jacqueline Kiyomi Gork 個展「Gama...
Art & Living 夢囈之上

Jacqueline Kiyomi Gork 個展「Gama...
水樽細菌量高達馬桶4萬倍，專家揭最藏菌材質，清洗3部曲有效除...
醫學通識 健康解「迷」

水樽細菌量高達馬桶4萬倍，專家揭最藏菌材質，清洗3部曲有效除...
政經專訪

【專訪】蔡金強：中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠 （普通話視頻．繁體字幕） #小金人 #蔡金強 #專訪
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股01347 華虹半導體00939 建設銀行09868 小鵬汽車－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處