18/11/2025 15:33

【ＡＩ】英偉達即將公布財報，市場預期獲利表現超越預期

《經濟通通訊社18日專訊》美東時間周三（19日）盤後，即香港時間周四（20日）凌晨，英偉達即將發布第三季財報。現時幾乎沒有分析師給出悲觀的預期，回顧英偉達過去10個財季的表現，英偉達的獲利表現全部都能超越市場預期。



根據LSEG調查的分析師預計，今年第三財季（截至今年10月），英偉達每股獲利將達1.25美元，營收為549億美元，按年增56%。



分析師也期待英偉達能給出2025財年第四財季（截至明年1月）的業績指引，預計該季度營收將達614.4億美元，意味著增長速度可望重新加快。



富瑞和韋德布什的分析師在最近的報告中亦表示，他們預計英偉達財報將超出預期，並上調指引。韋德布什分析師表示，來自微軟、Alphabet和亞馬遜等超大規模企業的支出增長，大部分似乎最終都流向英偉達。在這樣的背景下，英偉達的財報數字幾乎不可能會不好看。(rc)