《經濟通通訊社19日專訊》英偉達公布業績前夕，人工智能(AI)泡沫憂慮持續加劇，美股三大指數昨日收低，道指與標指雙雙錄得連續第四個交易日下跌。道指收市跌498.50點或1.07%，報46091.74點；標普500指數跌55.09點或0.83%，報6617.32點；納指跌275.23點或1.21%，報22432.85點。港股方面，恒生指數收市報25830，跌99點或0.4%，成交2114億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在2025 EBA政策研究研討會上發表主旨演講。11:00pm，美聯儲理事米蘭就「銀行監管和美聯儲資產負債表」發表講話。20日凌晨1:45am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話；同一時間，加拿大央行副總裁文森特發表演講。2:00am，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)發布10月28-29日政策會議記錄。3:00am，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表演說。數據方面，今日5:30pm，英國公布9月房價指數。今晚6:00pm，歐元區公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.2%收窄至2.1%。9:30pm，美國公布8月出口；8月進口；8月貿易收支料由負783億美元收窄至負604億美元；10月建築許可；10月新屋動工。在美國，今日公布業績的公司有：閃送(US.FLX)、萬國數據(US.GDS)、金山雲(US.KC)、英偉達(US.NVDA)、中通快遞(US.ZTO)等。(wa)