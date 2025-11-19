19/11/2025 08:33

【開市Ｇｏ】道指標指四連跌，百度小米績後ADR升，寧德時代限售解禁

2025年11月19月【要聞盤點】



1、受對人工智能相關股票估值過高的擔憂加劇影響，美股周二(18日)收低，道指與標指雙雙錄得連續第四個交易日下跌。投資者在科技巨企業績發布前夕選擇規避風險，拖累納指收跌。道指收市跌498點，或1.07%，報46091點；標普500指數跌55點，或0.83%，報6617點；納指跌275點，或1.21%，報22432點。中國金龍指數升33點。日經期貨截至上午7時43分上升100點。



2、ADP報告顯示，截至11月1日的四周，美國企業每周平均減員2500人，顯示10月下旬勞動力市場失去動能。里奇蒙聯儲行長稱實際情況或更弱。



3、美國勞工統計局宣布，本月25日發布9月PPI指數，下月3日將發布9月進口和出口價格指數。



4、美媒報道，特朗普稱已確定下一任聯儲局主席人選，並指有人阻止他解僱現任主席鮑威爾。



5、9月海外持有的美國國債規模較8月歷史高位略降，中國持倉出現小幅下降。



6、美銀月度調查顯示，全球基金管理人現金倉位跌破關鍵閾值，觸發美股賣出信號。



7、摩根大通副董事長警告AI估值或出現調整。微軟及亞馬遜評級下調至中性，分析師指生成式AI前景不明應謹慎對待。



8、美國眾議院通過法案，要求司法部公開「愛潑斯坦」性侵案調查文件，但法案仍需參議院通過及特朗普簽署。



9、拼多多季度營收同比增長9%至1083億元人民幣，勝預期，盈利按年增長17%，但經營利潤增幅僅錄得低個位數。



10、內地電商平台「羊小咩」母公司量化派（02685）今日至11月24日招股，計劃發行1334.75萬股，每股作價8.8元至9.8元，預期11月27日掛牌，聯席保薦人為中金及中信證券。





【焦點股】



百度(09888)

- 第三季經調整盈利按年跌36%至37.7億人幣，AI收入增逾五成，ADR較港股高1.85%



小米(01810)

- 第三季經調整淨利潤升80.9%至113億人幣，勝預期，ADR較港股高2.27%



吉利汽車(00175)

- 擬6個月內回購23億元股份，與雷諾在巴西投資7.14億美元合作開發新車型



寧德時代(03750)

- 今日限售期結束，約7750萬股或解禁流通



騰訊控股(00700)

- 博裕投資或引入騰訊及GIC參與收購星巴克中國業務權益



阿里巴巴(09988)

- 千問App位列蘋果App Store免費榜第四，超越DeepSeek

- 拼多多季度經營利潤錄得低個位數增長



普拉達(01913)

- 豪斥6億元向執董購入米蘭園區，擬建新總部



中國水業集團(01129)

- 接獲清盤呈請，涉未還逾2億人幣





【油金報價】



紐約期油下跌0.18%，報美元60.56/桶



布倫特期油上漲0.97%，報美元64.82/桶



黃金現貨上漲0.14%，報美元4073.53/盎司



黃金期貨上漲0.15%，報美元4072.71/盎司