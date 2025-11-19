25,830.65
-99.38
(-0.38%)
25,849
+27
(+0.10%)
高水18
9,151.04
-23.80
(-0.26%)
5,606.90
-38.83
(-0.69%)
2,114.26億
3,946.74
+6.93
(+0.176%)
4,588.29
+20.10
(+0.440%)
13,080.09
-0.40
(-0.003%)
2,620.37
+17.33
(+0.67%)
91,568.8800
-1,391.9500
(-1.497%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0608
歐元最佳客戶買入價
9.0356
英鎊最佳客戶買入價
10.2420
日圓最佳客戶買入價
4.9990
恒生指數
25,830.65
-99.38
(-0.38%)
期指(夜)
高水18
25,849
+27
(+0.10%)
國企指數
9,151.04
-23.80
(-0.26%)
科技指數
5,606.90
-38.83
(-0.69%)
大市成交
2,114.26億
股票
1,898.22億
(89.781%)
窩輪
80.62億
(3.813%)
牛熊證
135.43億
(6.405%)
即時更新：19/11/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,855.95億
主板賣空
419.05億
(22.579%)
更新：19/11/2025 16:59
上証指數
成交：7,209.09億
3,946.74
+6.93
(+0.176%)
滬深300
4,588.29
+20.10
(+0.440%)
深証成指
13,080.09
-0.40
(-0.003%)
MSCI中國A50
2,620.37
+17.33
(+0.67%)
比特幣
資料由Binance提供
91,568.8800
-1,391.9500
(-1.497%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0608
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0356
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2420
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9990
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00020 商湯－Ｗ01347 華虹半導體00700 騰訊控股02628 中國人壽
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.06%
1個月
2.28%
3個月
3.06%
更新：19/11/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.12%
3個月國債孳息率
3.94%
10年-3個月國債孳息率
0.18%
更新：18/11/2025 15:56
