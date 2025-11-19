19/11/2025 11:27

滙控艾橋智:全球化正在重塑，美元作為主要貨幣格局不會改變

《經濟通通訊社19日專訊》滙控(00005)行政總裁艾橋智表示，全球化正在重塑，集團基本上亦順應，並支持客戶順應有關趨勢。他指出，20年前，全球貿易可以概括為中國製造，美國消費者購買，之後中國一直為世界製造產品，但最近看到亞洲購買亞洲產品的趨勢興起，認為隨著地區整合程度增加，區內經濟將增長1.8%，但受美國關稅帶來衝擊，估計對經濟率增長影響0.5%。



他指出，美元作為主要貨幣格局並不會改變，現時全球50%支付以美元進行，全球60%外匯儲備以美元計價，80%國際貿易融資以美元進行，逾95%外匯交易以對美元為對手貨幣。有關比例或會逐漸被削減，市場會出現多元化，更多國家會使用其他貨幣，黃金在儲備中的比例亦可能上升。但認為在他職業生涯，甚至有生之年，美元作為主要貨幣的地位都不會有實質性改變。



新加坡政府投資公司(GIC)首席執行官林昭傑表示，去美元化有不同定義，包括美元失去全球儲備貨幣的地位，但似乎不太可能，除非美國體系受到根本性破壞。(bn)