19/11/2025 11:39
《港元利率》港元貶至兩個月最弱，一個月拆息急跌見三個月低報2.28厘
《經濟通通訊社19日專訊》拆息再度急跌，而與樓按相關的一個月拆息見三個月低，報2.28369厘，跌59.393基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.05774厘，跌35.797基點。
隔夜息報1.0625厘，跌55.952基點；一周拆息跌81.744基點，報1.38363厘，兩周則跌50.881基點，報2.14381厘。長息方面，六個月拆息跌21.06基點，報3.15702厘，一年期則跌17.47基點，報3.1928厘。
港元匯價今日在7.7927-7.7831之間上落，最新報7.7903，並貶至兩個月低位。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.0625
|-55.952
|一周
|1.38363
|-81.744
|兩周
|2.14381
|-50.881
|一個月
|2.28369
|-59.393
|兩個月
|2.94262
|-47.024
|三個月
|3.05774
|-35.797
|六個月
|3.15702
|-21.06
|一年
|3.1928
|-17.47
資料來源：香港銀行公會