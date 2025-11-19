19/11/2025 11:39

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 1.0625 -55.952 一周 1.38363 -81.744 兩周 2.14381 -50.881 一個月 2.28369 -59.393 兩個月 2.94262 -47.024 三個月 3.05774 -35.797 六個月 3.15702 -21.06 一年 3.1928 -17.47

《經濟通通訊社19日專訊》拆息再度急跌，而與樓按相關的一個月拆息見三個月低，報2.28369厘，跌59.393基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.05774厘，跌35.797基點。隔夜息報1.0625厘，跌55.952基點；一周拆息跌81.744基點，報1.38363厘，兩周則跌50.881基點，報2.14381厘。長息方面，六個月拆息跌21.06基點，報3.15702厘，一年期則跌17.47基點，報3.1928厘。港元匯價今日在7.7927-7.7831之間上落，最新報7.7903，並貶至兩個月低位。資料來源：香港銀行公會