直播中 : hot talk 1點鐘 - 小米績後失40元關 業績何解救唔到股價？💰前瞻股王英偉達業績！🇺🇸 美國有咩經濟數據要留意？
25,774.24
-155.79
(-0.60%)
25,772
-142
(-0.55%)
低水2
9,130.24
-44.60
(-0.49%)
5,595.18
-50.55
(-0.90%)
1,279.29億
3,935.92
-3.89
(-0.099%)
4,572.40
+4.21
(+0.092%)
13,028.12
-52.37
(-0.400%)
2,612.83
+9.79
(+0.38%)
91,036.7100
-1,924.1200
(-2.070%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0595
歐元最佳客戶買入價
9.0396
英鎊最佳客戶買入價
10.2494
日圓最佳客戶買入價
5.0235
即市人氣股
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
91,036.71
-1,924.12
-2.070%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,038.6800
-84.9700
-2.720%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
494.8000
-28.4000
-5.428%
更新：19/11/2025 13:20
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0502
電匯客戶賣出
0.0517
更新：19/11/2025 13:20:07
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
