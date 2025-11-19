19/11/2025 10:00

【議息前瞻】普徠仕：聯儲局12月減息機率五成，料明年上半年不減息

《環富通基金頻道19日專訊》普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci指，聯邦公開市場委員會(FOMC)內部出現罕見分歧，加上鷹派委員對通脹上行風險的憂慮，令12月減息機率為五成。



*美國就業市場有望轉向擴張，通脹仍是主要風險*



2025年美國經濟受惠於人工智能相關的資本開支大幅提升，而《大而美法案》的資本開支優惠政策將進一步強化這一利好因素。聯儲局2025年底的減息效應料將延續至2026年，進一步支持經濟增長。就業市場有望突破目前新增職位偏低但裁員亦少的僵局，轉向擴張。



通脹仍是主要風險。在美國政府債務佔國內生產總值(GDP)比重超過120%的情況下，關稅和移民限制等政策或加劇通脹壓力，令聯儲局難以實現2%通脹目標。市場對2026年減息的預期可能過於樂觀，聯儲局或無法在明年減息。除非經濟意外轉弱，預料2026年上半年不會減息。隨著下一任聯儲局主席將於5月底就職，下半年政策走向仍存在不確定性。(wa)