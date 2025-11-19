直播中 : 開市Good Morning - 阿里螞蟻推AI新功能與馬雲現身有關？小米上季經調整盈利升逾八成！百度上季盈轉虧 點部署？
直播中 : 開市Good Morning - 阿里螞蟻推AI新功能與馬雲現身有關？小米上季經調整盈利升逾八成！百度上季盈轉虧 點部署？
25,942.82
+12.79
(+0.05%)
25,938
+24
(+0.09%)
低水5
9,200.34
+25.50
(+0.28%)
5,645.09
-0.64
(-0.01%)
640.41億
3,947.91
+8.10
(+0.206%)
4,587.38
+19.19
(+0.420%)
13,095.92
+15.43
(+0.118%)
2,624.64
+21.60
(+0.83%)
92,720.1700
-240.6600
(-0.259%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0680
歐元最佳客戶買入價
9.0404
英鎊最佳客戶買入價
10.2556
日圓最佳客戶買入價
5.0231
可賣空股票總成交
2,157.42億
主板賣空
413.43億
(19.163%)
上証指數
成交：2,873.74億
3,947.91
+8.10
(+0.206%)
滬深300
4,587.38
+19.19
(+0.420%)
深証成指
13,095.92
+15.43
(+0.118%)
MSCI中國A50
2,624.64
+21.60
(+0.83%)
比特幣
92,720.1700
-240.6600
(-0.259%)
