19/11/2025 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶16點子，兩連跌報7.0872，創兩周低
《經濟通通訊社19日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0872，較上個交易日跌16點子，兩連跌，創11月5日以來兩周新低，較市場預測偏強約250點，上個交易日報7.0856。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0872
|+16.00
|1歐元/人民幣
|8.2164
|-59.00
|100日圓/人民幣
|4.5635
|-75.00
|1港元/人民幣
|0.9102
|-12.20
|1英鎊/人民幣
|9.3295
|-53.00
|1澳元/人民幣
|4.6181
|+92.00
|1紐元/人民幣
|4.0161
|-2.00
|1新加坡/人民幣
|5.4513
|+64.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8685
|-444.00
|1加元/人民幣
|5.0743
|+233.00
|1人民幣/林吉特
|0.5859
|+15.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3983
|-350.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4229
|+12.00
|1人民幣/韓元
|205.8700
|-16.00