19/11/2025 17:05

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國今日暫停進口日本水產品，需監測福島核廢水排放

▷ 中國9月減持美債至7005億美元，仍為第三大持有國

▷ 滬指今日止三連跌，收升0.48%報3946.74點 More ▼ Less ▲

《神州經脈》A股市場今天走勢反覆，滬綜指止三連跌、收升0.48%，報3946.74點；創業板指也收紅0.25%，深成指平收。滬深兩市全日成交額約1.73萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量2001億元或10%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1096，較上個交易日4時30分收盤價升29點子，止三連跌，全日在7.1081至7.1133之間波動。今日​​​​​​人民幣兌一美元中間價報7.0872，較上個交易日跌16點子，兩連跌，創11月5日以來兩周新低，較市場預測偏強約250點。*今日新聞精選*1. 日本《共同社》援引知情人士報道，中國已向日方通報將暫停進口日本水產品，原因是有需要進一步監測福島核廢水排放情況。報道指，中方今天早上通過正式的外交渠道聯絡日方，相信此舉可能是針對日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」言論的反制措施。中國外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上表示，當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。另據《路透》引述日本《共同社》報道，中國暫停與東京就恢復進口日本牛肉的談判。2. 美國財政部公布，9月外資持有的美國國債六個月來首降，其中，中國9月持有規模從8月的7010億美元微降至7005億美元。中國7月持有量為6969億美元，為2008年10月以來最低，當時為6841億美元。中國現為美債的第三大持有國，僅次于日本和英國。分析人士說，過去十年來，中國出於戰略和市場考慮，一直在逐步減持美國公債。3. 中國財政部18日在盧森堡成功發行了40億歐元主權債券。其中，4年期20億歐元，發行利率為2.401%；7年期20億歐元，發行利率為2.702%。國際投資者認購踴躍，總認購金額1001億歐元，是發行金額的25倍。其中，7年期認購倍數26.5倍。4. 香港財庫局、深圳市地方金融管理局聯合發布《關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案(2025-2027年)》，其中提出，鼓勵深圳企業赴港發行可持續發展離岸人民幣債券；推動數字人民幣應用場景持續創新；推動深圳金融機構在港成立金融科技子公司；鼓勵深圳科技企業利用香港「生物科技公司上市通道」、「特專科技公司上市通道」及「科企專線」等便利政策，來港融資。5. 工信部消費品工業司司長何亞瓊今日在新聞發布會上表示，以盲盒、手辦為代表的，具有情緒價值、收藏價值的玩具市場持續高速增長，在為年輕人提供情緒價值的同時，也成為玩具產業新的經濟增長點。2024年，國內市場玩具零售總額達978.5億元人民幣，比2020年增長25.5%，預計2025年全年，國內市場玩具零售總額將超1000億元人民幣。6. 螞蟻集團今日宣布其全模態通用AI助手「靈光」上線首日下載量突破20萬。該產品於18日正式發布，面向C端用戶，核心功能包括「全代碼生成多模態內容」及「自然語言30秒生小應用」，旨在降低AI工具使用門檻。7. 2025數據存儲產業大會今日在廣州舉行，會上，華為技術有限公司總經理、數據存儲產品線總裁周躍峰透露，「華為可能在明年初發布AI Data Platform這樣一個實體產品。」未來在AI時代，數據存儲應該稱之為數據平台。存儲的範式在發生變化，未來存儲可能就不叫數據存儲了，叫AI Data Platform。8. 蔚來汽車自研的高階智能駕駛芯片「神璣NX9031」已啟動技術對外授權，合作方為一家汽車芯片公司。這款芯片採用5nm車規級工藝製造，公開數據顯示其算力約為英偉達Orin-X芯片的四倍。此外，摩爾線程宣布，公司MUSA開發者大會12月19日至20日在北京中關村國際創新中心舉行，將發布全新產品、架構、核心技術及行業解決方案。摩爾線程有「中國版英偉達」之稱，目前正衝刺「國產GPU第一股」，計劃上交所上市，募資80億元，申購日為11月24日。(jq)