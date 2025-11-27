19/11/2025 11:22

【ＡＩ】華為周躍峰：明年初或發布AI Data Platform產品

《經濟通通訊社19日專訊》2025數據存儲產業大會今日在廣州舉行，會上，華為技術有限公司總經理、數據存儲產品線總裁周躍峰透露，「華為可能在明年初發布AI Data Platform這樣一個實體產品。」



周躍峰表示，過去數據存儲更重要的是把數據能夠存下來，以及更好地支撐上層的應用，讓數據能夠很好地使用，未來在AI時代，數據存儲應該稱之為數據平台，因為在數據存儲當中，我們一定會集成除了數據存儲和讀取之外，還會集成推理加速、多模知識庫生成以及多模知識庫檢索這些功能。存儲的範式在發生變化，未來存儲可能就不叫數據存儲了，叫AI Data Platform。(wn)