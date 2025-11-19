19/11/2025 10:47

▷ 境外機構連續6個月減持人民幣債券，持倉減少7100億元

▷ 10月中國股市淨流入35億美元，北向資金持倉增加

▷ 利差、股市熱潮被列為影響資本配置因素

《經濟通通訊社19日專訊》據《上海證券報》報道，全球投資者布局人民幣資產的新動向引人注目：一邊是境外機構投資者連續數月減持人民幣債券；另一邊是全球資金對中國股市熱情高漲，持續堅定看好。當下正在上演的「債冷股熱」，是國際資本對於人民幣資產的重新布局。關於全球資金對於人民幣債券配置熱情「降溫」，從業內了解到，利差、股市熱潮、匯兌收益下降等是重要影響因素。*10月中國股票市場淨流入約35億美元*國際金融協會(IIF)日前發布的報告顯示，10月，流向新興市場股票的全球資金達129億美元，較9月猛增164億美元。這其中，中國股票市場迎來約35億美元淨流入。自年初以來，中國股票市場就是全球資金的重要目的地。Wind數據顯示，三季度末，北向資金對A股持倉市值連續第三個季度增長。前三季度，北向資金持倉市值累計增加逾3400億元。與股票市場的持續流入形成鮮明對比，全球投資者對於人民幣債券的配置興趣有所降溫。人民銀行上海總部近日發布的數據顯示，10月末，境外機構持有中國銀行間市場債券3.73萬億元，為連續第六個月減持，較年內高點減少約7100億元。*專家：利差、股市熱催生全球資本再配置*渣打中國財富方案部首席投資策略師王昕傑表示，股票熱潮造成債市資金向股市輪換，疊加債市「熊陡」走勢，海外資金選擇減持人民幣債券。此外，外匯遠期基差下滑，導致外資持有人民幣資產的匯兌收益下降。去年同期同業存單迎來到期高峰，考慮到匯兌收入下降，今年外資同業存單持倉量明顯下滑。興業研究宏觀市場部權益與基金高級研究員林泓濤表示，境外投資者對人民幣債券的投資，受短期利差等周期性因素影響顯著，部分短期資金因此流出。當前人工智能、智能製造、綠色科技等新興產業展現出強勁增長潛力，同時，中國資本市場制度的持續完善和開放度的提高，為外資創造了更便利、透明的環境，驅動北向資金持續流入。對於「債冷股熱」的現象還會持續多久，業內人士表示，從國際投資者布局中國資產的整體考量看，其短期行為或更關注利差、匯率等變化因素，長期行為則側重分散投資與長期價值。(jq)