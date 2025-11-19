19/11/2025 16:51

中國在盧森堡成功發行40億歐元主權債券，獲千億歐元踴躍認購

《經濟通通訊社19日專訊》中國財政部18日在盧森堡成功發行了40億歐元主權債券。其中，4年期20億歐元，發行利率為2.401%；7年期20億歐元，發行利率為2.702%。



中國首次在盧森堡發行歐元主權債券，國際投資者認購踴躍，總認購金額1001億歐元，是發行金額的25倍。其中，7年期認購倍數26.5倍。



此次歐元主權債券投資者類型豐富，地域分布廣泛。歐洲、亞洲、中東、美國離岸投資者分別佔比51%、35%、8%、6%，主權類、基金資管、銀行和保險、交易商等類型投資者分別佔比26%、39%、32%、3%。此次發行的債券全部托管在香港金管局債務工具中央結算系統(CMU)，隨後將在香港聯合交易所和盧森堡證券交易所上市。(ct)