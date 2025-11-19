25,815.72
-114.31
(-0.44%)
25,819
-95
(-0.37%)
高水3
9,144.18
-30.66
(-0.33%)
5,590.10
-55.63
(-0.99%)
1,109.73億
3,938.29
-1.52
(-0.039%)
4,577.77
+9.58
(+0.210%)
13,038.33
-42.16
(-0.322%)
2,619.12
+16.08
(+0.62%)
91,723.8600
-1,236.9700
(-1.331%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0670
歐元最佳客戶買入價
9.0400
英鎊最佳客戶買入價
10.2554
日圓最佳客戶買入價
5.0292
恒生指數
25,815.72
-114.31
(-0.44%)
期指
高水3
25,819
-95
(-0.37%)
國企指數
9,144.18
-30.66
(-0.33%)
科技指數
5,590.10
-55.63
(-0.99%)
大市成交
1,109.73億
股票
924.55億
(83.314%)
窩輪
67.32億
(6.066%)
牛熊證
117.85億
(10.620%)
即時更新：19/11/2025 11:52
可賣空股票總成交
2,157.42億
主板賣空
413.43億
(19.163%)
更新：18/11/2025 16:59
上証指數
成交：4,516.12億
3,938.29
-1.52
(-0.039%)
滬深300
4,577.77
+9.58
(+0.210%)
深証成指
13,038.33
-42.16
(-0.322%)
MSCI中國A50
2,619.12
+16.08
(+0.62%)
比特幣
資料由Binance提供
91,723.8600
-1,236.9700
(-1.331%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0670
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0400
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2554
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0292
09988 阿里巴巴－Ｗ01347 華虹半導體09992 泡泡瑪特00020 商湯－Ｗ01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.12%
3個月國債孳息率
3.94%
10年-3個月國債孳息率
0.18%
更新：18/11/2025 15:56
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5637
-0.0021
-0.378%
AUD 澳元/美元
0.6491
-0.0014
-0.211%
JPY 美元/日圓
155.2260
-0.2980
-0.192%
更新：19/11/2025 11:50
最新
人氣
