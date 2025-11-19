19/11/2025 09:36

【聚焦人幣】人民幣即期開市升22點子，中國9月小幅減持美國國債

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0872，較上個交易日跌16點子，兩連跌，創11月5日以來兩周新低，較市場預測偏強約250點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開22點子，報7.1103，上個交易日即期匯率收盤報7.1125。



由於此前美國聯邦政府停擺打亂了數據發布進度，美國財政部周二一次性公布了8月和9月數據。9月份海外投資者持有的美國國債規模在8月創下新高後略有回落。中國仍是第三大美國國債持有者，其持有量在9月較前一個月減少5億美元，降至7005億美元。從2022年4月起，中國美債持倉一直低於1萬億美元。



隔夜美元保持區間震盪，等待周四的非農就業報告，而美股下跌提振市場避險情緒，美債收益率下跌，這有利人民幣中間價持穩，不過近期日圓和韓元整體偏弱，這也會影響人民幣反彈走勢。



ING集團最新觀點認為，一旦美國數據周期啟動，美元仍可能面臨下行風險，最終12月美聯儲再次降息仍可能成為市場的基準。(jq)