25,830.65
-99.38
(-0.38%)
25,848
+26
(+0.10%)
高水17
9,151.04
-23.80
(-0.26%)
5,606.90
-38.83
(-0.69%)
2,114.26億
3,946.74
+6.93
(+0.176%)
4,588.29
+20.10
(+0.440%)
13,080.09
-0.40
(-0.003%)
2,620.37
+17.33
(+0.67%)
91,539.9400
-1,420.8900
(-1.528%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0608
歐元最佳客戶買入價
9.0340
英鎊最佳客戶買入價
10.2470
日圓最佳客戶買入價
5.0110
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,830.65
-99.38
(-0.38%)
期指(夜)
高水17
25,848
+26
(+0.10%)
國企指數
9,151.04
-23.80
(-0.26%)
科技指數
5,606.90
-38.83
(-0.69%)
大市成交
2,114.26億
股票
1,898.22億
(89.781%)
窩輪
80.62億
(3.813%)
牛熊證
135.43億
(6.405%)
即時更新：19/11/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,855.95億
主板賣空
419.05億
(22.579%)
更新：19/11/2025 16:59
上証指數
成交：7,209.09億
3,946.74
+6.93
(+0.176%)
滬深300
4,588.29
+20.10
(+0.440%)
深証成指
13,080.09
-0.40
(-0.003%)
MSCI中國A50
2,620.37
+17.33
(+0.67%)
比特幣
資料由Binance提供
91,539.9400
-1,420.8900
(-1.528%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0608
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0340
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2470
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0110
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01347 華虹半導體09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ01024 快手－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5633
-0.0025
-0.445%
AUD 澳元/美元
0.6487
-0.0018
-0.281%
GBP 英鎊/美元
1.3128
-0.0019
-0.142%
更新：19/11/2025 18:00
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處