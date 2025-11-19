19/11/2025 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升29點止三連跌，深圳企業發離岸債獲支持

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1096，較上個交易日4時30分收盤價升29點子，止三連跌，全日在7.1081至7.1133之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌19點子，報7.1120。



今日​​​​​​人民幣兌一美元中間價報7.0872，較上個交易日跌16點子，兩連跌，創11月5日以來兩周新低，較市場預測偏強約250點。



市場人士稱，在美非農數據公布前，市場仍偏謹慎，若市場重新修正美聯儲降息節奏，美元仍可能承壓，在美元選擇方向前人民幣料延續區間整理。



建行金融市場部最新觀點認為，與就業市場放緩不同，當前美國經濟並未出現明顯降溫，背後是特朗普2.0推行的移民、政府精簡、關稅等政策以及人工智能替代效應等多重因素的疊加，面對如此複雜局面，美聯儲12月是否降息仍有較大不確定性。



*港深鼓勵深圳企業發離岸債*



香港財庫局、深圳市地方金融管理局聯合發布《關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案(2025-2027年)》，其中提出，鼓勵深圳企業赴港發行可持續發展離岸人民幣債券；推動數字人民幣應用場景持續創新；推動深圳金融機構在港成立金融科技子公司；鼓勵深圳科技企業利用香港「生物科技公司上市通道」、「特專科技公司上市通道」及「科企專線」等便利政策，來港融資。(jq)