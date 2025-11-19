19/11/2025 08:30

《投資智慧－鄧聲興》前景迷霧重重，投資者宜分散配置平衡風險

《投資智慧》美國聯儲局12月降息概率驟然跌穿五成，引發全球資產價格重新定價。進入2025年11月中旬，金融市場迎來關鍵轉折點，隨著聯儲局官員密集釋放鷹派訊號，原本高達82.5%的12月降息預期已驟降至44.4%左右，為9月以來首次跌穿五成門檻。這一轉變源自三重壓力：官員對通脹黏性的擔憂、政府停擺導致的數據缺失，以及AI產業資本開支風險暴露，共同推動市場重新評估貨幣政策路徑。



聯儲局內部正面臨罕見的政策分歧。副主席傑斐遜近期強調「緩步前行」的重要性，認為利率已接近中性水平；理事沃勒則以勞動市場疲軟為由，明確支持12月降息。這種矛盾在10月會議紀要中已現端倪，更關鍵的是，長達43日的政府停擺造成就業、消費等關鍵數據永久缺失，使聯儲局陷入「數據迷霧」決策困境。與此同時，AI產業的估值風險開始顯現，甲骨文等雲計算企業公布疲弱財報，引發市場對AI項目盈利能力的質疑，科技板塊的劇烈調整加劇了市場不安。



降息預期回落，觸發全球資產重新定價。美元指數穩守99關口，而金價因流動性壓力，單周暴跌近180美元。美股科技板塊承壓明顯，但谷歌因巴郡重倉買入而逆勢股價創新高，顯示資金正進行選擇性布局。港股市場雖受外圍波動影響，但南向資金持續流入提供支撐。在不確定的環境中，投資者傾向採納兼具高股息防禦屬性與創新成長動能的「槓鈴策略」。



面對政策路徑迷霧，投資者應保持戰略耐心，適度分散配置以平衡風險。可跟隨巴郡減持蘋果、增持谷歌的操作思路，平衡科技股與傳統股的比例，金融、消費板塊的低估值特性可提供下行保護。同時維持10%至20%現金部位，既可應對保證金追加壓力，亦能在恐慌性拋售中捕捉優質資產錯殺機會。投資級債券當前收益率仍具吸引力，尤其在經濟放緩預期升溫時，可發揮組合穩定器作用。



短期而言，市場將聚焦兩大關鍵訊號：11月20日英偉達財報揭示AI產業景氣度，以及12月初發布的非農數據修正值。若就業市場明顯惡化，降息預期或再度回升。中長期看，全球正從「流動性驅動」轉向「盈利驅動」邏輯，具備技術壁壘與現金流生成能力的企業，將在波動周期中展現韌性。在當前複雜環境下，投資者更需保持冷靜，把握市場過度反應帶來的結構性機會，透過精選個股與嚴格風險控制，在波動市中實現穩健回報。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



