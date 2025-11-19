25,812.54
-117.49
(-0.45%)
25,813
-101
(-0.39%)
平水0
9,143.45
-31.39
(-0.34%)
5,590.34
-55.39
(-0.98%)
1,110.06億
3,938.29
-1.52
(-0.039%)
4,577.77
+9.58
(+0.210%)
13,038.33
-42.16
(-0.322%)
2,619.12
+16.08
(+0.62%)
91,723.8600
-1,236.9700
(-1.331%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0670
歐元最佳客戶買入價
9.0400
英鎊最佳客戶買入價
10.2554
日圓最佳客戶買入價
5.0292
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5760
電匯客戶賣出
5.5577
更新：19/11/2025 11:50:26
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.12%
3個月國債孳息率
3.94%
10年-3個月國債孳息率
0.18%
更新：18/11/2025 15:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,075.6500
-0.9500
-0.023%
XAG 白銀現貨
50.9776
+0.1124
+0.221%
更新：19/11/2025 11:50
