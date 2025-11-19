19/11/2025 11:13

【外圍經濟】美股科技股集體下跌，亞馬遜市值蒸發逾1100億美元

《經濟通通訊社19日專訊》美國三大指數周二（18日）集體收跌，道瓊斯指數跌1.07%，標普500指數跌0.83%，納斯達克指數跌1.21%，大型科技股亦下挫。



費城半導體指數領跌，邁威爾科技跌近6%，超威半導體跌超4%，亞馬遜下跌4.4%，市值一夜蒸發1103億美元。微軟跌2.7%，特斯拉跌1.9%。美股「七巨企」本月至今下跌了近5%。



消息面上，根據ADP Research周二發布的數據，截至11月1日的四周​​，美國企業平均每周減少約2500個就業機會。顯示勞動市場在10月下旬失去一定動力。



摩根士丹利策略師在最新報告中指出，過去三周市場對AI主題的定價邏輯發生180度轉彎，從「獎勵資本開支」到「懲罰缺乏盈利」，科技板塊或進入3至6個月的震盪消化期。(rc)