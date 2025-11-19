19/11/2025 13:42

【外圍經濟】高市內閣向央行行長植田和男密集施壓，「勸喻」勿在明年3月前加息

《經濟通通訊社19日專訊》日本首相高市早苗周二（18日）與央行行長植田和男首度會面，雙方未能就利率走向達成共識。高市的核心經濟顧問片岡剛士隨即開腔，指出當局需要大規模增加開支以提振內需，因此央行「3月前不太可能加息」。



片岡剛士受訪時指，高市內閣的財政政策，優先於央行利率政策。他估計本財年需要追加約20萬億日圓（1290億美元）的預算，遠高於高市前任石破茂一年前編制的13.9萬億日圓補充預算案。



片岡表示，經濟刺激方案預計在本周晚些時候公布，如得到有效實施，國內需求最早可能在明年第一季度擴張，「視情況而定，最早3月可能具備加息條件。」



*財相周三見植田料繼續施壓*



植田周二向高市說明，央行正基於經濟狀況改善逐步調整貨幣寬鬆力度，表達了維持既定利率政策走向的決心。高市當時稱對此表示理解。



根據日本財務省的聲明，財務大臣片山皋月及增長戰略大臣城內實，將在周三（19日）晚上和植田舉行三方會談，料將進一步擺明政府立場，向植田施壓。(rc)