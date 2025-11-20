25,835.57
+4.92
(+0.02%)
25,885
+37
(+0.14%)
高水49
9,143.34
-7.70
(-0.08%)
5,574.59
-32.31
(-0.58%)
2,451.36億
3,931.05
-15.69
(-0.398%)
4,564.95
-23.34
(-0.509%)
12,980.82
-99.27
(-0.759%)
2,605.51
-14.86
(-0.57%)
91,753.4200
+198.4600
(0.217%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0520
歐元最佳客戶買入價
8.9849
英鎊最佳客戶買入價
10.1875
日圓最佳客戶買入價
4.9612
恒生指數
25,835.57
+4.92
(+0.02%)
期指(夜)
高水49
25,885
+37
(+0.14%)
國企指數
9,143.34
-7.70
(-0.08%)
科技指數
5,574.59
-32.31
(-0.58%)
大市成交
2,451.36億
股票
2,214.40億
(90.333%)
窩輪
86.79億
(3.541%)
牛熊證
150.17億
(6.126%)
即時更新：20/11/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,172.60億
主板賣空
588.61億
(27.092%)
更新：20/11/2025 16:59
上証指數
成交：7,113.41億
3,931.05
-15.69
(-0.398%)
滬深300
4,564.95
-23.34
(-0.509%)
深証成指
12,980.82
-99.27
(-0.759%)
MSCI中國A50
2,605.51
-14.86
(-0.57%)
比特幣
資料由Binance提供
91,753.4200
+198.4600
(0.217%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0520
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9849
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.1875
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9612
保鮮紙健康風險|加熱釋出有毒物質恐致癌、兒童性早熟，3招安全...
醫學通識 嘉‧點健康

保鮮紙健康風險|加熱釋出有毒物質恐致癌、兒童性早熟，3招安全...
Carousell買羽毛球拍 付款後被告知「已售罄」！受害人...
財富管理 騙局大拆解

Carousell買羽毛球拍 付款後被告知「已售罄」！受害人...
Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為...
Beauty Get it Beauty！

Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為...
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
外匯黃金
新聞及評論
新聞
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.10%
公佈日期
19/11/2025 18:00
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.60%
公佈日期
19/11/2025 15:00
香港-失業率
公佈值
3.80%
公佈日期
18/11/2025 16:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
