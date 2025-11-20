20/11/2025 08:16

【美國議息】聯儲局議息紀錄揭示內部分歧，12月減息預期降溫

《經濟通通訊社20日專訊》聯儲局發布的10月議息會議紀錄顯示，決策官員對於未來利率路徑存在顯著分歧，特別是對市場早前普遍預期的12月再次減息，多位官員表達了審慎甚至懷疑的態度。



雖然聯儲局在10月會議上決定減息0.25厘，但會議紀錄揭示了委員會內部的三方觀點，為年底前的貨幣政策走向增添不確定性。



會議紀錄詳細披露，在10月的減息決策中，堪薩斯城聯儲銀行行長施密德傾向維持利率不變，而聯儲局理事米蘭則主張更進取地減息半厘，最終委員會以大多數票通過減息0.25厘。



多位與會官員認為，鑑於通脹仍略為高企，在12月的會議上可能沒有必要進一步減息，並傾向在今年餘下時間維持利率穩定，以觀察先前政策調整的成效。



然而，亦有幾位官員表示，若經濟數據顯示勞工市場持續轉弱，12月再度減息可能是合適之舉。會議紀錄公布後，市場對12月減息的預期進一步降溫。根據芝商所的FedWatch工具，市場預期12月減息0.25厘的機會率已從一個月前的接近94%大幅回落至約50%。(kk)