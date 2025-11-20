直播中 : 開市Good Morning - 下月息口大機會按兵不動？港股四連插 調整夠未？即聽快手、聯想業績解讀
25,996.66
+166.01
(+0.64%)
25,985
+163
(+0.63%)
低水12
9,195.36
+44.32
(+0.48%)
5,639.39
+32.49
(+0.58%)
145.48億
3,957.20
+10.46
(+0.265%)
4,612.08
+23.79
(+0.518%)
13,187.21
+107.12
(+0.819%)
2,635.47
+15.10
(+0.58%)
92,270.7200
+715.7600
(0.782%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0580
歐元最佳客戶買入價
8.9991
英鎊最佳客戶買入價
10.1845
日圓最佳客戶買入價
4.9698
恒生指數
25,996.66
+166.01
(+0.64%)
期指
低水12
25,985
+163
(+0.63%)
國企指數
9,195.36
+44.32
(+0.48%)
科技指數
5,639.39
+32.49
(+0.58%)
大市成交
145.48億
股票
145.48億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：20/11/2025 09:32
可賣空股票總成交
1,855.95億
主板賣空
419.05億
(22.579%)
更新：19/11/2025 16:59
上証指數
成交：432.35億
3,957.20
+10.46
(+0.265%)
滬深300
4,612.08
+23.79
(+0.518%)
深証成指
13,187.21
+107.12
(+0.819%)
MSCI中國A50
2,635.47
+15.10
(+0.58%)
比特幣
資料由Binance提供
92,270.7200
+715.7600
(0.782%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0580
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9991
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.1845
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9698
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.06%
1個月
2.28%
3個月
3.06%
更新：19/11/2025 11:15
評論
最新重要數據
香港-失業率
公佈值
3.80%
公佈日期
18/11/2025 16:30
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.20%
公佈日期
17/11/2025 21:30
印度-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
17/11/2025 18:31
最新
人氣
