20/11/2025 09:14

【外圍經濟】英偉達業績報喜，提振日韓股市高開，軟銀飆升9.1%

《經濟通通訊社20日專訊》英偉達樂觀盈利預期，提振亞洲市場情緒，日本和韓國股市均大幅上漲。日經225指數一度上漲4%，創10月6日以來最大漲幅。東證指數一度上漲2.6%。



科技股領漲，軟銀集團一度飆升9.1%，晶片制造商東京電子和Ibiden漲幅均超過7%。韓國Kospi指數一度漲2.8%，SK海力士、三星電子領漲。



野村證券高級策略師Takashi Ito表示：「英偉達的業績幾乎完美，提振投資者情緒」，這份財報應該會推動日本股市強勁反彈。



*日揆周五公布刺激經濟方案*



不過，日本首相高市早苗將於周五（21日）公布刺激經濟方案，日本5年期和10年期國債孳息率升至2008年以來最高水平。其中，5年期國債孳息率上漲4個基點至1.3%；10年期國債上漲3個基點至1.795%。(jf)



