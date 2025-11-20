20/11/2025 11:08

【外圍經濟】日本央行委員小枝淳子支持12月加息，與高市唱反調

《經濟通通訊社20日專訊》日本首相高市早苗向央行施壓引發反彈，央行政策委員會審議委員小枝淳子周四表示：「鑑於當前實際利率處於顯著低位，我認為央行需要推進利率正常化。」



小枝新潟向當地企業界高管發表講話時，發表上述言論。這是小枝今年3月加入央行九人政策委員會以來首次公開講話。分析指，鑑於在10月會議上已有兩名委員主張加息，小枝的言論可能強化市場對「委員會內部加息的共識正在擴大」的看法。



*小枝言論未能刺激日圓爬升*



不過，其言論並未能釋除市場對高市刺激經濟計劃的疑慮，美元兌日圓仍處於157高位以上。較早前，高市經濟顧問團隊公開表示，為配合其刺激經濟計劃，日本央行應等到明年三月才加息。



日本財務大臣片山皋月、增長戰略大臣城內實則於周三（19日）晚間，與央行行長植田和男舉行三方會議。片山表示，三方同意在利率政策上共同協議，旨在克服通縮、實現可持續增長。



她還強調，並未與植田特別討論匯率問題，後者按照現有立場闡述了日本央行的政策。(jf)