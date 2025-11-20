20/11/2025 16:17

【外圍經濟】日本首相高市早苗明公布追加預算，規模據悉將達1120億美元

《經濟通通訊社20日專訊》日本首相高市早苗將於周五（21日）公布一項經濟方案，追加預算比前任首相石破茂一年前提出的規模高出約27%，凸顯了她對擴張性財政政策的堅定。



據彭博社周四（20日）看到的文件顯示，該方案將包含17.7萬億日圓（1120億美元）的支出。這超過了前首相石破茂在去年公布的13.9萬億日圓。知情人士稱，鑒於預算規模擴大，新增債券發行量也將高於去年。



文件顯示，該方案總規模將達到21.3萬億日圓。加上私營部門的支出，預計該方案的整體規模效應將達到約42.8萬億日圓，政府希望藉此應對持續通脹、安全風險等一系列挑戰。(jf)