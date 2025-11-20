25,835.57
+4.92
(+0.02%)
25,843
-5
(-0.02%)
高水7
9,143.34
-7.70
(-0.08%)
5,574.59
-32.31
(-0.58%)
2,451.36億
3,931.05
-15.69
(-0.398%)
4,564.95
-23.34
(-0.509%)
12,980.82
-99.27
(-0.759%)
2,605.51
-14.86
(-0.57%)
92,037.9800
+483.0200
(0.528%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0488
歐元最佳客戶買入價
8.9798
英鎊最佳客戶買入價
10.1860
日圓最佳客戶買入價
4.9628
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,835.57
+4.92
(+0.02%)
期指(夜)
高水7
25,843
-5
(-0.02%)
國企指數
9,143.34
-7.70
(-0.08%)
科技指數
5,574.59
-32.31
(-0.58%)
大市成交
2,451.36億
股票
2,214.40億
(90.333%)
窩輪
86.79億
(3.541%)
牛熊證
150.17億
(6.126%)
即時更新：20/11/2025 17:16
可賣空股票總成交
1,208.28億
主板賣空
286.49億
(23.711%)
半日數據，更新：20/11/2025 12:40
上証指數
成交：7,113.41億
3,931.05
-15.69
(-0.398%)
滬深300
4,564.95
-23.34
(-0.509%)
深証成指
12,980.82
-99.27
(-0.759%)
MSCI中國A50
2,605.51
-14.86
(-0.57%)
比特幣
資料由Binance提供
92,037.9800
+483.0200
(0.528%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0488
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9798
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.1860
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9628
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

30
十一月
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025 亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” ...
推介度：
30/11/2025 - 01/12/2025
17
一月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》
大型盛事 文化藝術
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會...
推介度：
17/01/2026 - 18/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00020 商湯－Ｗ09992 泡泡瑪特01347 華虹半導體
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
美國-連續申請失業救濟金人數
即將公佈
20/11/2025 21:30
前值
--
市場預測
1.95百萬
美國-首次申請失業救濟金人數
即將公佈
20/11/2025 21:30
前值
--
市場預測
22.70萬
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6476
-0.0014
-0.217%
EUR 歐元/美元
1.1518
-0.0021
-0.181%
NZD 紐元/美元
0.5609
-0.0005
-0.087%
更新：20/11/2025 17:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,069.3800
-34.7600
-0.847%
XAG 白銀現貨
50.9208
-0.7944
-1.536%
更新：20/11/2025 17:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處