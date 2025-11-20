20/11/2025 17:01

《經濟通通訊社20日專訊》統計處今日公布2025年10月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，今年10月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.2%；較2025年9月份的相應升幅1.1%略高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年10月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.0%，與9月份的相應升幅相同。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年10月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至今年9月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在二零二五年十月份錄得按年升幅的類別為交通（上升3.1%）、煙酒（上升2.0%）、雜項服務（上升2.0%）、住屋（上升1.6%）、雜項物品（上升1.3%）、外出用膳及外賣（上升1.3%），以及基本食品（上升0.1%）。另一方面，綜合消費物價指數在二零二五年十月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌4.7%）、耐用物品（下跌3.3%），以及電力、燃氣及水（下跌0.3%）。以2025年首10個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.0%、1.3%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.4%、1.0%及0.9%。截至2025年10月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.1%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.5%、1.0%及0.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、1.2%、0.9%及0.9%。截至2025年10月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.9%、1.3%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.4%、1.0%及0.9%。政府發言人表示，十月消費物價通脹保持低企。基本綜合消費物價指數按年上升1.0%，與上月的升幅相同。各主要組成項目的價格壓力繼續受控。展望將來，由於本地成本壓力溫和以及外圍價格壓力不大，整體通脹短期內應保持輕微。(ul)