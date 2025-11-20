20/11/2025 08:42

【開市Ｇｏ】英偉達業績勝預期，中金併吞兩券商，聯想季收入破紀錄

2025年11月20日【要聞盤點】



1、美股周三(19日)市況反覆，盤中投資者靜候英偉達公布季度業績，期望其表現能為人工智能概念股注入強心針，帶動科技股向好。然而，美國聯儲局同日發布的會議紀錄顯示，決策官員對未來利率路徑存在嚴重分歧，加上大市缺乏就業數據指引，令整體市況添上不確定性。道指收市升47點，或0.1%，報46138點；標普500指數升24點，或0.38%，報6642點；納指升131點，或0.59%，報22564點。​中國金龍指數跌120點。日經期貨截至上午7時45分上升730點。



2、聯儲局10月會議紀要顯示多位官員傾向反對12月降息，認為年內維持利率不變適宜。利率市場交易員預測12月降息概率約為30%。



3、英偉達第三季經調整每股盈利1.3美元勝預期，收入570.1億美元好過預測，預計第四季收入650億美元。市後股價一度漲逾6%，全日升2.9%。



4、美國勞工統計局稱10月非農就業報告取消，相關數據將整合至12月16日發表的11月就業報告中。



5、美國總統特朗普暗示如美國財長貝森特無法推動利率下降，或將解僱他。分析指特朗普「玩笑」實為影射聯儲局主席鮑威爾。



6、美國據報正與俄羅斯協商俄烏衝突結束框架協議，或要求基輔放棄多個地區領土及削減軍力。俄方稱俄美元首會晤前準備尚未完成。



7、荷蘭政府先前凍結安世半導體資產及知識產權等，為期一年，最新荷蘭政府暫停接管命令。中方稱，距離解決全球半導體產供鏈問題仍存在差距。



8、中國再預訂至少十船美國大豆，本季迄今採購總量已超200萬噸。



9、內地券商界再有重大重組案，中金公司(03908)擬發A股換股合併東興證券及中國信達(01359)附屬信達證券，AH股今起停牌



10、金管局副總裁李達志稱2023年5月推出的「互換通」每日交易淨限額增至450億元人民幣，未來將進一步優化並擴大交易商名單。





【焦點股】



內地券商股：國泰海通(02611)、中國信達(01359)、中國銀河(06881)

- 內地券商業再迎重大重組，中金(3908)擬併購東興證券及信達證券今停牌



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 傳特朗普或推遲半導體關稅計畫，避免激化中美矛盾



快手(01024)

- 第三季經調整淨利潤按年升26.29%



聯想(00992)

- 中期純利按年增長40%，收入增18%，派息8.5仙

- 單季收入205億美元創歷史新高



中通快遞(02057)

- 第三季EBITDA同比跌4.2%，進一步下調全年業務量指引



金山雲(03896)

- 第三季虧損降至462萬人幣，總收入同比升31%



金山軟件(03888)

- 第三季營收低於市場預期



領展房產基金(00823)

- 遞交要約，擬收購澳洲3項購物中心權益



萬國數據(09698)

- 第三季虧轉賺7億人民幣，EBITDA按年增11%，業績指引不變



邁富時(02556)

- 第三季度AI+SaaS業務收入按年增45%



珠峰黃金(01815)

- 折讓兩成發新股籌4億，中國白銀持股降，料賺3億人幣



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣跌5.17%至88616美元，守住8.9萬美元關口



天鴿互動(01980)

- 主席配偶提每股68仙強制要約，今早復牌



石藥(01093)、網易(09999)、領展房產基金(00823)

- 今日公布業績





【油金報價】



紐約期油上漲0.17%，報美元59.52/桶



布倫特期油下跌1.90%，報美元63.66/桶



黃金現貨上漲0.76%，報美元4109.08/盎司



黃金期貨上漲0.74%，報美元4108.34/盎司