《宏觀脈動－吳永強》「限日令」對日股衝擊有限

《宏觀脈動》日本新任首相高市早苗上任後不久，因「台灣有事即日本有事」的言論引發中國強烈不滿。由於言論觸碰中國對台立場底線，中方隨即祭出多項反制措施，包括限制赴日旅遊、禁止進口水產及封殺日本電影。



「限日令」對旅遊業的打擊最為明顯。中國外交部與文化和旅遊部相繼發布赴日旅行警示，稱日本治安不靖、政治言論挑釁，建議國民避免前往日本。據報，多達50萬張中國赴日機票已被退票。



這波旅遊斷流對日本觀光業的衝擊，遠超2012年釣魚台國有化風波。根據日本觀光廳數據，今年前10個月，中國旅客訪日人次達820萬，佔總訪日人數23%，若加上香港，比例更達29%。相比之下，2012年全年僅為142萬人次，佔比僅17%。



不僅人數眾多，中國旅客支出亦具關鍵影響力。今年前三季，中國旅客在日消費達1.64萬億日圓（約104億美元），按年上升27%，消費能力遠高於其他國家及地區。



兩國至今尚未就外交分歧展開積極協商，預期今年第4季至明年第1季，中國旅客赴日人數將大幅下降，首當其衝的行業包括：零售百貨、免稅店、酒店、旅行社與餐飲業，短期內恐跑輸日經指數。若兩國關係進一步惡化，或將重演2012年中國國內掀起的抵制日貨風潮，對來自中國市場收入佔比較多的日本企業，料會受到較大影響，當中包括電器、汽車、機械等產業。



不過需注意的是，訪日旅客消費僅佔日本GDP約2.5%，即使中國旅客大幅減少，料對日本GDP影響估計僅為0.2%至0.3%。因此，雖然觀光與零售業短期受創，但對整體經濟與股市影響仍屬有限，故「限日令」對日股衝擊料暫時只集中在個別行業。



地緣政治風險已成常態。即便中美近期關係稍有緩和，中日間的突發緊張亦提醒投資者：「黑天鵝」不再稀有，地緣風險正在成為資產配置中不可忽視的變數。根據地緣政治風險指數(GPR)，自2022年以來，大部分時間風險水準高於近30年平均，顯示全球局勢持續動盪。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



