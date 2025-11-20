25,845.77
+15.12
(+0.06%)
25,855
+33
(+0.13%)
高水9
9,135.42
-15.62
(-0.17%)
5,547.78
-59.12
(-1.05%)
1,199.59億
3,953.76
+7.02
(+0.178%)
4,593.46
+5.17
(+0.113%)
13,054.06
-26.03
(-0.199%)
2,617.17
-3.20
(-0.12%)
92,649.2900
+1,094.3300
(1.195%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0510
歐元最佳客戶買入價
8.9848
英鎊最佳客戶買入價
10.1728
日圓最佳客戶買入價
4.9578
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,845.77
+15.12
(+0.06%)
期指
高水9
25,855
+33
(+0.13%)
國企指數
9,135.42
-15.62
(-0.17%)
科技指數
5,547.78
-59.12
(-1.05%)
大市成交
1,199.59億
股票
1,006.20億
(83.879%)
窩輪
69.32億
(5.779%)
牛熊證
124.06億
(10.342%)
即時更新：20/11/2025 11:05
可賣空股票總成交
1,855.95億
主板賣空
419.05億
(22.579%)
更新：19/11/2025 16:59
上証指數
成交：4,161.57億
3,953.76
+7.02
(+0.178%)
滬深300
4,593.46
+5.17
(+0.113%)
深証成指
13,054.06
-26.03
(-0.199%)
MSCI中國A50
2,617.17
-3.20
(-0.12%)
比特幣
資料由Binance提供
92,649.2900
+1,094.3300
(1.195%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0510
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9848
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.1728
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9578
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

醫生實測吃1種天然Botox級食物，皺紋深度減9！抗衰老食物...
醫學通識 健康解「迷」

醫生實測吃1種天然Botox級食物，皺紋深度減9！抗衰老食物...
玄學AI迷思︱算命App有幾準？改名可以改運？是否要夾八字？
影視娛樂 玄來更精彩

玄學AI迷思︱算命App有幾準？改名可以改運？是否要夾八字？
政經專訪

【專訪】洪灝：港股板塊輪動上望3萬點，看好價值股機會（繁體字幕） #洪灝 #洪灦策略
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ01347 華虹半導體00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特01024 快手－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1520
-0.0019
-0.163%
NZD 紐元/美元
0.5609
-0.0005
-0.096%
AUD 澳元/美元
0.6486
-0.0004
-0.062%
更新：20/11/2025 11:00
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.1728
電匯客戶賣出
10.3439
更新：20/11/2025 11:00:49
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.06%
1個月
2.28%
3個月
3.06%
更新：19/11/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處