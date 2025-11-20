25,835.57
+4.92
(+0.02%)
25,829
-19
(-0.07%)
低水7
9,143.34
-7.70
(-0.08%)
5,574.59
-32.31
(-0.58%)
2,451.36億
3,931.05
-15.69
(-0.398%)
4,564.95
-23.34
(-0.509%)
12,980.82
-99.27
(-0.759%)
2,605.51
-14.86
(-0.57%)
91,808.8000
+253.8400
(0.277%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0520
歐元最佳客戶買入價
8.9849
英鎊最佳客戶買入價
10.1875
日圓最佳客戶買入價
4.9540
恒生指數
25,835.57
+4.92
(+0.02%)
期指(夜)
低水7
25,829
-19
(-0.07%)
國企指數
9,143.34
-7.70
(-0.08%)
科技指數
5,574.59
-32.31
(-0.58%)
大市成交
2,451.36億
股票
2,214.40億
(90.333%)
窩輪
86.79億
(3.541%)
牛熊證
150.17億
(6.126%)
即時更新：20/11/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,172.60億
主板賣空
588.61億
(27.092%)
更新：20/11/2025 16:59
上証指數
成交：7,113.41億
3,931.05
-15.69
(-0.398%)
滬深300
4,564.95
-23.34
(-0.509%)
深証成指
12,980.82
-99.27
(-0.759%)
MSCI中國A50
2,605.51
-14.86
(-0.57%)
比特幣
資料由Binance提供
91,808.8000
+253.8400
(0.277%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0520
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9849
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.1875
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9540
03
九月
