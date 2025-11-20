20/11/2025 17:37

銀公：利率期貨數據顯示減息預期正逐漸降溫，美國減息步伐不確定性增加

《經濟通通訊社20日專訊》香港銀行公會主席禤惠儀在出席銀行公會例會後表示，今年以來，港股交投活躍，持續錄得強勁的資金流入。中美元首上月會面後達成多項經貿協議，雙方開放對話和正面的會面成果，緩和關稅相關的不明朗因素，對環球市場有提振作用。港府上周亦上調全年經濟預測至3.2%，反映經濟持續改善。



她提及，環球市場關注美國聯儲局12月議息會議。經過今年兩次減息，市場原先預期美國有機會再減25點子，但聯儲局上月議息後對會否進一步減息未明確表態，同時利率期貨數據顯示減息預期正逐漸降溫，增加減息步伐的不確定性，導致市場現時對聯儲局減息看法仍出現分歧。展望今年餘下時間，環球市場環境仍然充滿不明朗因素，要繼續密切關注反覆多變的貿易談判和地緣政治局勢。



她指出，歡迎金管局公布新一份金融科技發展策略「Fintech 2030」，聚焦統稱為「DART」的四大重點領域，包括建設數據及支付基建、應用人工智能、提升業務和科技韌性，以及促進金融代幣化。「Fintech 2030」的願景清晰而全面，在業界過去五年推動「Fintech 2025」的數碼轉型成果上，進一步提出具前瞻性又穩健的策略，以促進香港金融科技長遠發展，加快打造香港成為國際金融科技樞紐。(bn)