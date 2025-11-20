25,835.57
+4.92
(+0.02%)
25,884
+36
(+0.14%)
高水48
9,143.34
-7.70
(-0.08%)
5,574.59
-32.31
(-0.58%)
2,451.36億
3,931.05
-15.69
(-0.398%)
4,564.95
-23.34
(-0.509%)
12,980.82
-99.27
(-0.759%)
2,605.51
-14.86
(-0.57%)
91,789.9000
+234.9400
(0.257%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0520
歐元最佳客戶買入價
8.9849
英鎊最佳客戶買入價
10.1875
日圓最佳客戶買入價
4.9612
開市Good Morning

滙控擬溢價三成私有化恒生！港股呢輪調整未完？新股雲迹、軒竹生物抽唔抽？

澳門合記手工花生糖 40年街頭車仔檔老字號
玩樂旅遊 魅遊澳門

澳門合記手工花生糖 40年街頭車仔檔老字號
水樽細菌量高達馬桶4萬倍，專家揭最藏菌材質，清洗3部曲有效除...
醫學通識 健康解「迷」

水樽細菌量高達馬桶4萬倍，專家揭最藏菌材質，清洗3部曲有效除...
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1528
-0.0012
-0.100%
AUD 澳元/美元
0.6485
-0.0005
-0.083%
SEK 美元/瑞典克朗
9.5348
-0.0023
-0.024%
更新：20/11/2025 18:50
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,062.6000
-41.5400
-1.012%
XAG 白銀現貨
50.8623
-0.8529
-1.649%
更新：20/11/2025 18:50
