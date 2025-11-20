20/11/2025 11:35
《港元利率》拆息全線上升，一個月拆息報2.41厘
《經濟通通訊社20日專訊》拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息終止五連跌，報2.41036厘，升12.667基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.0809厘，升2.316基點。
隔夜息報1.37369厘，升31.119基點；一周拆息升55.601基點，報1.93964厘，兩周則升15.702基點，報2.30083厘。長息方面，六個月拆息升1.352基點，報3.17054厘，一年期則升1.922基點，報3.21202厘。
港元匯價今日在7.7906-7.834之間上落，最新報7.7854。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.37369
|+31.119
|一周
|1.93964
|+55.601
|兩周
|2.30083
|+15.702
|一個月
|2.41036
|+12.667
|兩個月
|3.00744
|+6.482
|三個月
|3.0809
|+2.316
|六個月
|3.17054
|+1.352
|一年
|3.21202
|+1.922
