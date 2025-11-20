20/11/2025 10:17

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安本提出2026年重塑投資格局的六大宏觀主題

▷ 主題含地緣政治風險、經濟碎片化、央行獨立性挑戰

▷ 美股高度集中及償債成本上升被列為風險因素 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》資產管理公司安本(Aberdeen)發表文章，概述其認為將在2026年及以後重塑投資格局的六大宏觀主題。這些主題包括地緣政治風險、經濟碎片化、多元化投資、中央銀行獨立性面臨的挑戰、不斷上升的償債成本，以及美國股市高度集中。*地緣政治衝擊或更頻繁，須建構能抵禦衝擊投資組合*安本首席經濟學家Paul Diggle指，投資格局正受到一系列因素的重塑，這些因素推動投資者採取更具適應性和全球視野的投資策略。地緣政治風險、經濟碎片化、市場動態的變化，以及股票市場主導地位的更迭，都令投資者重新思考傳統的投資策略，並尋求新的多元化投資途徑。地緣政治風險如今已成為投資市場不可忽視的一部分。世界已從相對穩定的時期過渡到充滿持續不確定性的時期。權力日益分散在許多全球參與者之間。經濟相互依存曾經是一個安全保障，如今卻可能被關稅、技術限制和關鍵礦產資源控制等手段所利用。對投資者而言，這意味著地緣政治衝擊可能更加頻繁且更具破壞性。因此，建構能夠抵禦這些衝擊的投資組合，透過區域多元化、選擇具有韌性的產業以及進行穩健的情境分析，顯得尤為重要。*墨西哥等國家可受益經濟碎片化，應尋求多元化投資*全球化正逐漸讓位給經濟碎片化。貿易壁壘不斷攀升，美國平均關稅稅率已從今年年初的3%攀升至目前的16%。中美關係如今已成為全球經濟格局的核心，影響製造業決策與資本流動。然而，碎片化並不意味著所有人都會受損。某些國家，例如墨西哥和東歐國家，憑藉其獨特的優勢，有望從貿易格局的轉變和新興製造業中心中獲益。與供應鏈韌性、關鍵礦產和「未來面向」的房地產相關的產業也可能蘊藏著新的投資機會。那些能夠看透表面情況，識別出具有增長潛力的地區和主題的投資者，將更有能力把握機遇。傳統的60%股票和40%債券的投資組合正逐漸失效。如今，供應鏈衝擊而非需求衝擊正主導經濟格局。地緣政治、氣候變化和疫情等因素造成的干擾往往同時導致經濟增長放緩和通脹上升。因此，股票和債券曾經呈相反走勢，如今往往同漲同跌。傳統的投資組合多元化方法提供的保護作用有限。正因如此，許多投資者正在尋求透過私募市場、大宗商品以及受宏觀經濟波動影響較小的資產來實現進一步的多元化投資。*央行獨立性面臨挑戰，償債成本上升推高長債收益率*文章認為，中央銀行獨立性正面臨前所未有的挑戰。美國聯邦儲備委員會等機構面臨的政治壓力日益增大，新的人事任命和法律挑戰有可能重塑其領導和政策方向。在全球範圍內，央行愈來愈多地捲入政治辯論，並被賦予超越物價穩定的目標。風險在於，貨幣政策的可預測性降低，投資者對決策者控制通脹的能力失去信心，市場波動性加劇。投資者必須密切注意這些政策變化，並為利率和資產價格可能出現的更廣泛波動做好準備。全球多國的債務水平已達歷史新高，許多主要經濟體的債務對GDP比率超過100%。在美國，財政赤字水平之高，即使在充分就業的時期也極為罕見。不斷上升的償債成本正推高長期債券收益率，而法國、英國和日本等國的政治不穩定加劇了不確定性。這將對投資組合建構和無風險利率產生深遠影響。市場在適應這些新形勢的過程中，保持警覺和靈活至關重要。*美股高度集中帶來風險，中國及亞洲等估值更吸引*近年來，少數幾家大型美國科技股主導了全球股市的回報，導致市場集中度升高和估值過高。雖然這一趨勢帶來了強勁的回報，但也帶來了風險。更具吸引力的投資機會可能存在於中國、更廣泛的亞洲地區以及歐洲部分地區，這些地區的估值更具吸引力，結構性支持因素正在顯現。回報來源的地域性多元化趨勢已經開始，資金從美國股市轉向更有價值的地區可能成為一個重要的投資主題。安本量化投資解決方案研究總監David Clancy表示，基本面表明，原材料行業即將迎來新的超級周期。電池、電動汽車和半導體領域的技術進步，加上全球政策支持、電網需求增長和可再生能源使用量增加，都為某些原材料的長期結構性需求提供了強勁的支撐。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。