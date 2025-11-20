25,850.61
+19.96
(+0.08%)
25,867
+45
(+0.17%)
高水16
9,137.84
-13.20
(-0.14%)
5,548.07
-58.83
(-1.05%)
1,202.40億
3,954.48
+7.74
(+0.196%)
4,594.06
+5.77
(+0.126%)
13,053.68
-26.41
(-0.202%)
2,617.70
-2.67
(-0.10%)
92,563.4900
+1,008.5300
(1.102%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0510
歐元最佳客戶買入價
8.9848
英鎊最佳客戶買入價
10.1774
日圓最佳客戶買入價
4.9606
恒生指數
25,850.61
+19.96
(+0.08%)
期指
高水16
25,867
+45
(+0.17%)
國企指數
9,137.84
-13.20
(-0.14%)
科技指數
5,548.07
-58.83
(-1.05%)
大市成交
1,202.40億
股票
1,009.02億
(83.917%)
窩輪
69.32億
(5.766%)
牛熊證
124.06億
(10.318%)
即時更新：20/11/2025 11:06
可賣空股票總成交
1,855.95億
主板賣空
419.05億
(22.579%)
更新：19/11/2025 16:59
上証指數
成交：4,170.60億
3,954.48
+7.74
(+0.196%)
滬深300
4,594.06
+5.77
(+0.126%)
深証成指
13,053.68
-26.41
(-0.202%)
MSCI中國A50
2,617.70
-2.67
(-0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
92,563.4900
+1,008.5300
(1.102%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0510
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9848
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.1774
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9606
