20/11/2025 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶33點子，三連跌報7.0905，創近一個月低
《經濟通通訊社20日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0905，較上個交易日跌33點子，三連跌，創10月24日以來近一個月新低，上個交易日報7.0872。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0905
|+33.00
|1歐元/人民幣
|8.1918
|-246.00
|100日圓/人民幣
|4.5207
|-428.00
|1港元/人民幣
|0.9106
|+4.10
|1英鎊/人民幣
|9.2742
|-553.00
|1澳元/人民幣
|4.6080
|-101.00
|1紐元/人民幣
|3.9893
|-268.00
|1新加坡/人民幣
|5.4359
|-154.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8168
|-517.00
|1加元/人民幣
|5.0575
|-168.00
|1人民幣/林吉特
|0.5852
|-6.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3241
|-742.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4221
|-8.00
|1人民幣/韓元
|206.4100
|+54.00