20/11/2025 17:11

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 人民幣10月全球支付佔比跌至2.47%

▷ 11月LPR維持3%及3.5%連續六個月不變

▷ 住建部等部門或推全國房貸貼息政策

《神州經脈》滬深股市今日高開低收，滬指收跌0.4%，報3931.05點，深成指跌0.76%，創業板也挫1.12%。兩市全日成交額1.7萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少178億元或1%。銀行股逆市上揚，惟未能支撐大市企穩，板塊全日升0.86%，中國銀行盤中創歷史新高，收漲4%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1167，較上個交易日4時30分收盤價跌71點子，創11月12日以來逾一周新低。今日人民幣兌一美元中間價報7.0905，較上個交易日跌33點子，三連跌，創10月24日以來近一個月新低。*今日新聞精選*1. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，10月人民幣國際支付佔比從9月的3.17%大幅下滑至2.47%，全球最活躍貨幣排名下跌一位至第六位。前四位排名繼續不變。美元全球支付佔比續排第一，不過由9月的47.79%降至46.71%。第二位歐元佔比從22.77%升至23.98%。英鎊續排第三，全球支付佔比由7.38%增至7.82%。第四位日圓亦由3.69%增至3.83%。加元重返第五位，支付佔比由3.12%增至3.33%。2. 人民銀行公告，11月貸款市場報價利率(LPR)報價繼續維持不變，1年期和5年期以上分別為3%和3.5%，連續六個月持穩。人行今年5月對兩個期限LPR均下調了10個基點，是去年10月以來首次下調。3. 日媒昨引述消息指，中國已停止受理日本水產品的進口申請，原因是有需要進一步監測福島核廢水排放情況。日本官房長官木原稔昨表示沒有收到停止進口通知，今日再回應稱，「正與中方持續進行技術性溝通」。中國外交部發言人毛寧今日再強調，關於日本水產品輸華，中方將進行科學評估，並依法依規進行嚴格審核，確保相關水產品符合中方規準。4. 據《彭博》引述知情人士報道，中國住房和城鄉建設部等多部門正在考慮新一輪支持政策，以扭轉低迷的房地產市場情緒，防止行業進一步疲軟影響金融系統的穩定。知情人士透露，正在衡量的一系列選項，包括首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息；其他正在醞釀的措施還包括提高房貸借款人的個人所得稅專項扣除，以及進一步降低住房交易契稅等。5. 據《彭博》報道，10月中國對美國出口稀土磁鐵量達到1月以來的最高水平。中國海關總署今日公布，10月中國對美國的稀土磁鐵出口量攀升至約656噸；5月時曾暴跌至不足50噸。另外，對於外媒指中美雙方仍在協商有關稀土出口通用許可的關鍵細節，美國財政部長貝森特稱希望在感恩節前完成相關談判，商務部新聞發言人何咏前今日在例行記者會上表示，中方正嚴格按照中美吉隆坡經貿磋商共識做好相關落實工作。6. 小米汽車宣布，小米汽車第50萬輛整車今日正式下產線。《新浪科技》報道，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在北京小米汽車超級工廠舉行的下線儀式上透露，預計本周將提前完成35萬輛的交付目標，而2025年全年小米汽車預計將交付超過40萬輛。雷軍並稱，小米汽車將堅持不懈抓安全、抓交付，在保證安全和品質的基礎上全力以赴加快生產，「我們會用實際行動向大家交出更好的答卷」。7. 萬科今日舉行2025年第一次臨時股東會。針對投資者關注的股價和資本運作相關問題，萬科管理層表示，當前公司在各方支持下，正在全力以赴做好經營、改善管理，後續會進一步通過資本運作，剝離部分與公司戰略關聯度不高的業務和資產，改善現金流和資債結構。8. 華為鴻蒙智行今日發布新款享界S9。新車依舊定位為「全景智慧旗艦轎車」，以「安全是最大的豪華」為核心理念，採用六橫八縱車身結構，標配9個安全氣囊；搭載華為巨鯨電池平台，採用15層硬核安全保護，全面提升電池抗撞擊、抗擠壓、抗熱失控能力。此外，新車進階至全維防碰撞4.0，並新增創新開門守衛功能，可有效降低開門殺風險。新款享界S9共推出4個版本，售30.98萬元起。(jq)