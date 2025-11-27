20/11/2025 17:38

【ＡＩ】2025世界計算大會湖南長沙開幕，展示超節點、人形機器人等最新成果

《經濟通通訊社20日專訊》2025世界計算大會今起一連兩日在湖南長沙舉行。本屆大會以「計算萬物 湘約未來--智算驅動新質生產力」為主題，由湖南省人民政府主辦，期間將舉行12場主題活動，並有十餘位國內外院士以及全球頭部企業高管參與大會，圍繞先進計算、人工智能、量子科技等前沿領域展開深入探討。其中，2011年諾貝爾經濟學獎獲主托馬斯．薩金特院士帶來「人工智能：過去、現在與未來」主題報告。



大會現場集中展示華為昇騰384超節點系統、超智融合算力集群、人形機器人、智能網聯汽車、腦機接口等創新產品。湖南借此平台集中展示「人工智能+」行動成果，包括十大重點企業、十大示範場景、十大未來場景等核心內容。



世界計算大會自2019年以來在長沙舉辦了六屆，逐漸發展成為計算領域國際化、專業化的交流平台。據統計，前六屆大會累計簽約金額達780億元人民幣，有效促進湖南計算產業集聚發展。(wn)