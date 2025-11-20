20/11/2025 08:33

【關稅戰】中國據報周二再買至少4船美國大豆

《經濟通通訊社20日專訊》據《路透》引述兩位了解情況的貿易商稱，中國在周二（18日）晚間又購買了至少四船美國大豆，延續了本周早些時候開始的一輪大宗採購，這輪採購此前推動芝加哥大豆期貨價格升至17個月最高。



其中一位消息人士說，所有四艘船貨均計劃於明年1月付運，其中三艘將從美國墨西哥灣沿岸碼頭出發，一艘將從西北太平洋港口出發。



在中美貿易對峙中，北京數月來基本避免採購美國大豆，但在兩國元首於10月底在南韓舉行會晤之後，中國已經加大了對美國大豆的採購力度。



根據美國農業部的數據，中國中糧集團自10月下旬以來預訂了100多萬噸美國大豆。即便如此，最近的交易規模仍遠低於白宮宣布的1200萬噸承諾採購量。(ry)