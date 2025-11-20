20/11/2025 10:03
【聚焦人幣】人行：下周一在香港招標發行450億元中央銀行票據
《經濟通通訊社20日專訊》人民銀行公告，2025年11月24日（周一）人行將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平台，招標發行2025年第八期和第九期中央銀行票據，共450億元（人民幣．下同）。
第八期中央銀行票據期限3個月（91天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣300億元，起息日為2025年11月26日，到期日為2026年2月25日，到期日遇節假日順延。
第九期中央銀行票據期限1年，為固定利率附息債券，每半年付息一次，發行量為人民幣150億元，起息日為2025年11月26日，到期日為2026年11月26日，到期日遇節假日順延。
