25,867.87
+37.22
(+0.14%)
25,850
+28
(+0.11%)
低水18
9,143.08
-7.96
(-0.09%)
5,550.67
-56.23
(-1.00%)
1,435.81億
3,961.71
+14.97
(+0.379%)
4,602.83
+14.54
(+0.317%)
13,073.30
-6.79
(-0.052%)
2,622.68
+2.31
(+0.09%)
92,339.5900
+784.6300
(0.857%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0586
歐元最佳客戶買入價
8.9840
英鎊最佳客戶買入價
10.1790
日圓最佳客戶買入價
4.9594
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,867.87
+37.22
(+0.14%)
期指
低水18
25,850
+28
(+0.11%)
國企指數
9,143.08
-7.96
(-0.09%)
科技指數
5,550.67
-56.23
(-1.00%)
大市成交
1,435.81億
股票
1,228.36億
(85.552%)
窩輪
76.83億
(5.351%)
牛熊證
130.61億
(9.097%)
即時更新：20/11/2025 12:38
可賣空股票總成交
1,855.95億
主板賣空
419.05億
(22.579%)
更新：19/11/2025 16:59
上証指數
成交：4,572.56億
3,961.71
+14.97
(+0.379%)
滬深300
4,602.83
+14.54
(+0.317%)
深証成指
13,073.30
-6.79
(-0.052%)
MSCI中國A50
2,622.68
+2.31
(+0.09%)
比特幣
資料由Binance提供
92,339.5900
+784.6300
(0.857%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0586
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9840
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.1790
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9594
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

聖誕市集2025︱中環聖誕社企市集嘉年華禮物推介+免費工作坊...
玩樂旅遊 玩樂假期

聖誕市集2025︱中環聖誕社企市集嘉年華禮物推介+免費工作坊...
易經看世界

【易經看世界】3I/ATLAS訪地球，從恒卦看玄機：人類面臨危機？如何早作防範？

山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學...
中醫養生 山今養生智慧

山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ01347 華虹半導體09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1517
-0.0022
-0.192%
NZD 紐元/美元
0.5611
-0.0003
-0.057%
AUD 澳元/美元
0.6486
-0.0004
-0.055%
更新：20/11/2025 12:35
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.37%
1個月
2.41%
3個月
3.08%
更新：20/11/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處