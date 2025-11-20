20/11/2025 09:51

【聚焦人幣】10月人民幣全球支付中佔比大跌，人幣即期開市貶45點子

《經濟通通訊社20日專訊》環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，10月人民幣國際支付佔比從9月的3.17%大幅下滑至2.47%，全球最活躍貨幣排名下跌一位至第六位。



人民幣兌一美元中間價今報7.0905，較上個交易日跌33點子，三連跌，創10月24日以來近一個月新低。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開45點子，報7.1141，上個交易日即期匯率收盤報7.1096。



美國非農數據公布前美指重返100關口上方，人民幣承壓。興業證券報告指出，短期美國貨幣政策受財政及AI「大而不能倒」雙重壓力裹挾，被迫寬鬆可能是大概率事件；而中國貨幣政策則展現出更強的獨立性與戰略定力。這種「美松中穩」的格局，支撐短期人民幣對美元走強。(jq)