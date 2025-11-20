20/11/2025 13:52

【關稅戰】10月中國對美國稀土磁鐵出口量漲至656噸，創九個月新高

《經濟通通訊社20日專訊》據《彭博》報道，10月中國對美國出口稀土磁鐵量達到1月以來的最高水平；當月中美雙方正在進行貿易談判，以穩定這種關鍵工業部件的供應。



根據中國海關總署今日公布的數據，10月中國對美國的稀土磁鐵出口量攀升至約656噸。這延續了5月份的反彈勢頭。當時由於北京實施了新的出口管制措施，導致5月中國對美國磁鐵出口量暴跌至不足50噸。最新對美出口數據反映出，在經歷了最初的延誤和中斷之後，中國磁鐵出口全面復甦。



報道指，從汽車到消費品再到武器，應用廣泛的稀土磁鐵成為中國在貿易戰中最有力的武器。中美雙方仍在商討北京如何放寬對美貿易限制--這是中國國家主席習近平在10月底與美國總統特朗普會晤時達成的關稅停戰協議中做出的關鍵承諾，預計將在本月底達成協議。(sl)