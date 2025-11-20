20/11/2025 17:28
《行業數據》信通院：9月內地市場手機出貨量增10%，國產手機增16%
《經濟通通訊社20日專訊》中國信通院公布，2025年9月，國內市場手機出貨量2793.1萬部，同比增長10.1%，8月為下降6.0%；其中，5G手機2410.6萬部，同比增長8.0%，佔同期手機出貨量的86.3%。
2025年1-9月，國內市場手機出貨量2.2億部，同比下降0.3%，其中，5G手機1.87億部，同比增長0.1%，佔同期手機出貨量的85.3%。
2025年9月，國產品牌手機出貨量2364.4萬部，同比增長16.1%，佔同期手機出貨量的84.7%；國產品牌上市新機型44款，同比增長25.7%，佔同期手機上市新機型數量的91.7%。
2025年1-9月，國產品牌手機出貨1.92億部，同比增長2.3%，佔同期手機出貨量的87.6%；國產品牌上市新機型378款，同比增長22.7%，佔同期手機上市新機型數量的94.7%。(sl)
