21/11/2025 17:32

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數收跌，道指跌386.51點

《經濟通通訊社21日專訊》英偉達(US.NVDA)業績報喜，未能剎停市場對AI泡沫的恐慌。美股昨日先升後倒跌，道指與納指全日波幅均超過1100點，呈現劇烈的過山車走勢。道指收市跌386.51點或0.84%，報45752.26點；標普500指數跌103.4點或1.56%，報6538.76點；納指跌486.18點或2.15%，報22078.05點。港股方面，恒生指數收市報25220，跌615點或2.4%，成交2857億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多參與爐邊談話。8:30pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在智利央行會議上發表主旨演講。9:30pm，美聯儲理事巴爾發表講話。9:45pm，美聯儲副主席杰斐遜就金融穩定發表講話。10:00pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯在「變化格局中的美國經濟」會議上致開幕詞；同一時間，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根參加「2025年瑞士央行及其觀察者」活動的一次小組會議。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布11月綜合採購經理人指數，料維持於52.5；11月服務業採購經理人指數料由53降至52.8。5:30pm，英國公布11月製造業採購經理人指數，料由49.7降至49.2；11月綜合採購經理人指數料由52.2降至51.8；11月服務業採購經理人指數料由52.3降至52。今晚10:45pm，美國公布11月製造業採購經理人指數，料由52.5降至52；11月綜合採購經理人指數料由54.6降至54.5；11月服務業採購經理人指數料由54.8降至54.6。11:00pm，美國公布8月批發庫存；8月批發貿易；11月密歇根大學消費者信心指數料由53.6降至50.6。在美國，今日公布業績的公司有：名創優品(US.MNSO)、小贏科技(US.XYF)等。(wa)