21/11/2025 07:56
《國金頭條》英偉達喜訊未能安撫市場，股價倒插逾3%，拖累納指瀉486點
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 美股三大指數收跌，納指跌486.18點
▷ 英偉達股價早段升5%後倒跌3.2%
▷ 甲骨文、AMD分別跌6.6%、7.8%；沃爾瑪逆市升6.5%
▷ 英偉達股價早段升5%後倒跌3.2%
▷ 甲骨文、AMD分別跌6.6%、7.8%；沃爾瑪逆市升6.5%
道指收市跌386.51點，或0.84%，報45752.26點；標普500指數跌103.4點，或1.56%，報6538.76點；納指跌486.18點，或2.15%，報22078.05點。
英偉達雖然交出優於預期的季度業績，並給出樂觀的第四季度銷售預測，股價早段一度抽升5%。然而，投資者趁好消息出貨，加上市場開始質疑在缺乏寬鬆貨幣環境下，AI板塊的高估值是否可持續。英偉達最終由升轉跌，收市倒跌3.2%，成為拖累大市的元兇。
道指早段一度飆升逾700點，突破46856點高位，納指亦曾高見23147點。然而，指數在高位缺乏進一步買盤承接，導致指數在午後出現恐慌性拋售，顯示市場情緒極度不穩。
此情緒迅速蔓延至其他科技股，引發骨牌效應，甲骨文(US.ORCL)挫6.6%，AMD(US.AMD)跌7.8%。沃爾瑪(US.WMT)逆市造好，收市升6.5%。
美元匯價全日走勢反覆，報100.24水平，微升約0.1%。美元兌日圓延續近日強勢，日內一度觸及157.8水平，日內報157.6，升約0.3%。歐元兌美元匯價走勢偏軟，報1.153水平，下跌約0.1%，失守1.16心理關口。
*現貨金與紐約期金雙雙下挫*
現貨金與紐約期金雙雙下挫，市場對12月進一步減息的預期減弱，投資者避險情緒暫時退卻。現貨黃金報每盎司4077美元，下跌0.03%；紐約期金報每盎司4079美元，下跌約0.1%。
國際油價初段反彈，紐約期油及布蘭特期油至尾市回軟，布蘭特期油日內跌約0.6%，報每桶63.09美元。紐約期油同樣下跌，報每桶58.72美元，跌幅約0.8%。(jf)