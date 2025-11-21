21/11/2025 07:56

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數收跌，納指跌486.18點

▷ 英偉達股價早段升5%後倒跌3.2%

▷ 甲骨文、AMD分別跌6.6%、7.8%；沃爾瑪逆市升6.5% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》英偉達(US.NVDA)業績報喜，未能剎停市場對AI泡沫的恐慌。美股周四（20日）先升後倒跌，三大指數全線大幅收低，道指與納指全日波幅均超過1100點，呈現劇烈的過山車走勢。道指收市跌386.51點，或0.84%，報45752.26點；標普500指數跌103.4點，或1.56%，報6538.76點；納指跌486.18點，或2.15%，報22078.05點。英偉達雖然交出優於預期的季度業績，並給出樂觀的第四季度銷售預測，股價早段一度抽升5%。然而，投資者趁好消息出貨，加上市場開始質疑在缺乏寬鬆貨幣環境下，AI板塊的高估值是否可持續。英偉達最終由升轉跌，收市倒跌3.2%，成為拖累大市的元兇。道指早段一度飆升逾700點，突破46856點高位，納指亦曾高見23147點。然而，指數在高位缺乏進一步買盤承接，導致指數在午後出現恐慌性拋售，顯示市場情緒極度不穩。此情緒迅速蔓延至其他科技股，引發骨牌效應，甲骨文(US.ORCL)挫6.6%，AMD(US.AMD)跌7.8%。沃爾瑪(US.WMT)逆市造好，收市升6.5%。美元匯價全日走勢反覆，報100.24水平，微升約0.1%。美元兌日圓延續近日強勢，日內一度觸及157.8水平，日內報157.6，升約0.3%。歐元兌美元匯價走勢偏軟，報1.153水平，下跌約0.1%，失守1.16心理關口。*現貨金與紐約期金雙雙下挫*現貨金與紐約期金雙雙下挫，市場對12月進一步減息的預期減弱，投資者避險情緒暫時退卻。現貨黃金報每盎司4077美元，下跌0.03%；紐約期金報每盎司4079美元，下跌約0.1%。國際油價初段反彈，紐約期油及布蘭特期油至尾市回軟，布蘭特期油日內跌約0.6%，報每桶63.09美元。​紐約期油同樣下跌，報每桶58.72美元，跌幅約0.8%。(jf)