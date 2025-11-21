21/11/2025 08:09

【外圍經濟】美國9月非農新增11.9萬個職位，增長超預期

《經濟通通訊社21日專訊》美國聯邦政府結束43天史上最長停擺後，終於姍姍來遲的9月就業報告，顯示就業增長遠超預期。然而，美國勞工統計局同時宣布，10月份的就業報告因數據收集受阻而被取消，為市場增添不明朗因素。​



根據勞工統計局的數據，美國9月非農業新增職位達11.9萬個，大幅優於市場普遍預期的5萬個。此外，8月份的數據亦向下修訂為減少4000個職位。​



報告同時顯示，9月份失業率意外微升至4.4%，創下自2021年10月以來的最高水平，略高於市場預期的4.3%。薪資增長方面則好壞參半，平均時薪按月增長0.2%，稍低於預期的0.3%；但按年增幅則為3.8%，略高於預期的3.7%。​



*美國上周新領失業救濟人數降至22萬*



此外，截至11月15日止的一周，美國新領失業救濟人數為22萬人，較前值經修正後的22.8萬人減少8000人。此數字優於市場普遍預期的22.7萬人。​



用作反映趨勢的四星期移動平均值則錄得22.425萬人，按周減少3000人。然而，截至11月8日為止，持續申領失業救濟金的人數攀升至197.4萬人，按周增加2.8萬人，並且高於市場預期的195萬人。(jf)