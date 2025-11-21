直播中 : 開市Good Morning - 市場對美股AI股憂慮未完？港股股份解禁潮殺到點部署？網易業績解讀
25,331.40
-504.17
(-1.95%)
25,331
-517
(-2.00%)
平水0
8,961.63
-181.71
(-1.99%)
5,408.10
-166.49
(-2.99%)
847.67億
3,871.39
-59.66
(-1.518%)
4,494.82
-70.13
(-1.536%)
12,682.37
-298.45
(-2.299%)
2,563.72
-41.79
(-1.60%)
86,539.9900
-97.2300
(-0.112%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0373
歐元最佳客戶買入價
8.9995
英鎊最佳客戶買入價
10.2042
日圓最佳客戶買入價
4.9590
恒生指數
25,331.40
-504.17
(-1.95%)
期指
平水0
25,331
-517
(-2.00%)
國企指數
8,961.63
-181.71
(-1.99%)
科技指數
5,408.10
-166.49
(-2.99%)
大市成交
847.67億
股票
709.33億
(83.681%)
窩輪
43.26億
(5.103%)
牛熊證
95.08億
(11.217%)
即時更新：21/11/2025 10:17
可賣空股票總成交
2,172.60億
主板賣空
588.61億
(27.092%)
更新：20/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,245.72億
3,871.39
-59.66
(-1.518%)
滬深300
4,494.82
-70.13
(-1.536%)
深証成指
12,682.37
-298.45
(-2.299%)
MSCI中國A50
2,563.72
-41.79
(-1.60%)
比特幣
資料由Binance提供
86,539.9900
-97.2300
(-0.112%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0373
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9995
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2042
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9590
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.13%
3個月國債孳息率
3.95%
10年-3個月國債孳息率
0.18%
更新：19/11/2025 15:56
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0496
電匯客戶賣出
0.0517
更新：21/11/2025 10:15:43
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.10%
公佈日期
19/11/2025 18:00
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.60%
公佈日期
19/11/2025 15:00
香港-失業率
公佈值
3.80%
公佈日期
18/11/2025 16:30
