21/11/2025 08:49

【外圍經濟】高市日內強推財政擴張方案，東京股市低開，財相口頭干預匯市

《經濟通通訊社21日專訊》日本首相高市早苗日內將公布大規模刺激經濟的財政擴張方案，引發國內金融市場波動，投資者對日本債務風險擔憂上升。



東京股市周五（21日）低開，日經225指數跌1.1%，報49251.26點。日圓持續疲弱，財相片山皋月在早盤時段口頭干預匯市，為高市稍後公布經濟計劃護航。



隨著日圓繼續徘徊在1月以來最弱水平，兌美元跌破157關口，片山警告：「如果外匯市場過度波動，匯率干預是可能的應對措施之一。」



片山發表講話後，日圓小幅上漲，短暫觸及1美元兌157.20。本周，日圓持續下滑，逼近1美元兌160關口，去年當局曾多次在該水平附近進行干預。



*核心CPI加速支持央行加息路徑*



不過，最新通脹數據不利於高市推行財政擴張政策。日本總務省當天公布的10月除生鮮食物外的全國核心CPI為112.8，較上年同期上升3%。增幅比9月的2.9%增加0.1個百分點，連續兩個月擴大。有關數據支持央行維持加息路徑，而不是按高市的意願推行寬鬆。



據彭博社周四（20日）看到的文件顯示，高市公布的方案將包含17.7萬億日圓（1120億美元）的支出，比前任首相石破茂一年前提出的規模高出約27%，凸顯她堅持推行擴張性財政政策。(jf)