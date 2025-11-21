21/11/2025 10:01

【關稅戰】美國國會預算辦公室下調關稅收入至3萬億美元，料難彌補特朗普減稅影響

《經濟通通訊社21日專訊》美國國會預算辦公室(CBO)周四（20日）下調2025年至2035年間的關稅收入預估，由8月推算的4萬億美元，減少至3萬億美元。



分析指，特朗普關稅政策在長期為政府帶來的收入，預估縮水1萬億美元，可能加深外界對美國借貸需求的擔憂。



新的估算結果顯示，特朗普關稅收入不足以完全抵銷其減稅政策的財政影響。CBO曾在7月推算，特朗普稅改法案將在未來十年，使美國赤字增加3.4萬億美元。



CBO還預計，關稅收入增加將在未來10年間，為聯邦預算赤字累計減少2.5萬億美元。因赤字縮減，利息支出亦減少約5000億美元。(jf)