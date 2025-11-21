21/11/2025 13:20

【外圍經濟】高市早苗公布疫情來最大規模刺激經濟措施，總規模達21.3萬億日圓

《經濟通通訊社21日專訊》日本首相高市早苗周五（21日）公布了新冠疫情以來，該國最大規模的額外支出方案，刺激計劃包括17.7萬億日圓（1120億美元）支出，比前任首相石破茂一年前推出的計劃規模高出27%。



整個計劃涵蓋物價補貼，和重點領域投資支持等，部分資金用於解決選民對民生壓力的不滿，但同時引發市場對日本債務負擔的憂慮。



*最大筆資金用於物價補貼*



其中最大筆資金將用於物價補貼，總額11.7萬億日圓，包括一項在截至3月底的三個月，向每戶家庭發放7000日圓的燃氣和電力補貼，預計政府耗資5000億日圓。



此外，高市還將撥款4000億日圓，用於向每個兒童發放20000日圓的現金補助，並撥出2萬億日圓用於支持各地區。



撥出巨額資金用於價格紓困，凸顯高市應對持續通脹的決心。持續通脹加劇了選民的不滿，並導致其前任下台。周五數據顯示，日本關鍵物價指標已連續43個月，維持在日本央行2%的目標水平或之上，創下自1992年以來的最長紀錄。(jf)