21/11/2025 14:19

【國際要聞】Meta於12月4日起關閉澳洲16歲以下青少年帳戶，遵循該國政府禁令

《經濟通通訊社21日專訊》為遵循澳洲政府即將實施的社交媒體禁令，Meta提前自12月4日起，開始停用澳洲16歲以下用戶的Facebook、Instagram及Threads帳戶。此舉較澳洲法規正式生效的12月10日更早。



該公司已透過應用程式內訊息、電郵及手機短訊，通知其辨識為13至15歲的用戶，提醒他們帳戶將被關閉，並建議用戶下載個人數據及資料。​



根據新規，Meta將從12月4日起禁止任何16歲以下用戶註冊新帳戶，並同步撤銷現有帳戶的訪問權限，預計在12月10日前完成所有已知未成年用戶的移除工作。



澳洲互聯網監管機構的數據顯示，受影響的用戶中，Facebook約有15萬名，Instagram則約有350萬名。Meta表示，被停用帳戶的內容將被保存，用戶年滿16歲後即可恢復訪問。​(kk)