21/11/2025 14:29

【國際要聞】英媒：施紀賢明年1月訪華，為英國首相時隔7年首次訪華

《經濟通通訊社21日專訊》英國天空新聞引述消息人士報道，首相施紀賢將於明年1月底訪問中國，將會是英國首相相隔七年再度訪華，對上一次是2018年領導保守黨政府的文翠珊。



英國首相辦公室表示，將會按照慣例制定任何出訪計劃。中國駐英國大使館暫時未有回應。



路透社報道，施紀賢領導的工黨政府將改善與北京的關係列為優先事項，尋求透過引入外國投資以兌現升級基礎設施和促進英國經濟的競選承諾，但兩國關係一直經歷顛簸，雙方互相指控對方從事間諜活動。



如果訪問安排在1月，距離英國預計決定是否批准在倫敦設立新的中國大使館後，只有數星期。有批評人士說，大使館將構成安全風險。



英國軍情五處本周向國會議會發出警告，提醒他們注意中國特工試圖收集資訊並施加影響。(jf)