開市Good Morning - 市場對美股AI股憂慮未完？港股股份解禁潮殺到點部署？網易業績解讀
25,326.77
-508.80
(-1.97%)
25,319
-529
(-2.05%)
低水8
8,959.55
-183.79
(-2.01%)
5,405.68
-168.91
(-3.03%)
849.82億
3,871.30
-59.75
(-1.520%)
4,494.30
-70.65
(-1.548%)
12,681.15
-299.67
(-2.309%)
2,563.72
-41.79
(-1.60%)
86,480.3100
-156.9100
(-0.181%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0373
歐元最佳客戶買入價
8.9995
英鎊最佳客戶買入價
10.2042
日圓最佳客戶買入價
4.9590
恒生指數
25,326.77
-508.80
(-1.97%)
期指
低水8
25,319
-529
(-2.05%)
國企指數
8,959.55
-183.79
(-2.01%)
科技指數
5,405.68
-168.91
(-3.03%)
大市成交
849.82億
股票
711.48億
(83.722%)
窩輪
43.26億
(5.090%)
牛熊證
95.08億
(11.188%)
21/11/2025 10:18
可賣空股票總成交
2,172.60億
主板賣空
588.61億
(27.092%)
20/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,250.34億
3,871.30
-59.75
(-1.520%)
滬深300
4,494.30
-70.65
(-1.548%)
深証成指
12,681.15
-299.67
(-2.309%)
MSCI中國A50
2,563.72
-41.79
(-1.60%)
比特幣
資料由Binance提供
86,480.3100
-156.9100
(-0.181%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0373
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9995
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2042
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9590
22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
22/12/2025 - 01/03/2026
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
31
十二月
啟德體育園｜AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會-香港站·跨年紀念場
文化藝術 音樂會
啟德體育園｜AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會-香港站·跨年紀念場
推介度：
31/12/2025 - 01/01/2026
01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ00883 中國海洋石油
21/11/2025 10:15
21/11/2025 10:15
21/11/2025 10:15
