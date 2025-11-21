21/11/2025 08:27

【開市Ｇｏ】美股反高潮，網易績後ADR微升，小米回購撐股價

2025年11月21日【要聞盤點】



1、英偉達績後先衝高再倒插，拖累美股周四(20日)同樣升後倒跌，三大指數全線大幅收低。儘管早段受惠於企業強勁季績一度衝高，但隨著市場消化英偉達業績指引及重新評估貨幣政策前景，避險情緒急劇升溫。道指與納指全日波幅均超過1100點，呈現劇烈的過山車走勢。道指收市跌386.51點，或0.84%，報45752.26點；標普500指數跌103.4點，或1.56%，報6538.76點；納指跌486.18點，或2.15%，報22078.05點。中國金龍指數跌250點。日經期貨截至上午7時43分跌15點。



2、美國9月非農就業人數增加11.9萬人，為4月以來最大增幅，增長超預期，但失業率升至近四年高點，顯示勞動力市場疲弱。



3、多名聯儲局官員對通脹表示憂慮。理事Barr稱通脹率或仍在3%，降息需謹慎。克利夫蘭聯儲行長警告降息或延緩通脹達標並增加金融風險。



4、據悉特朗普政府向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求其接受割地求和協議，並放棄加入北約的希望。



5、花旗表示，中國政策窗口或於中央經濟工作會議後開啟，人民銀行明年1月或重啟降準降息。同時，今年5%經濟增長目標壓力不大，傾向將政策空間留至明年。



6、高盛指出，標普500指數跌破關鍵水平，或令按趨勢交易的對沖基金在未來一周拋售近400億美元的股票。



7、沽空機構渾水創辦人布洛克認為，目前不宜沽空美國大型科技公司，但建議針對部分可能為AI冒牌貨的公司進行沽空。



8、香港10月消費物價指數按年升1.2%，高於9月的1.1%；剔除一次性紓困措施影響後，基本通脹率按年升1.0%，與9月相同。



9、一名日本政府專家組成員稱，隨美元兌日圓逼近160水平，日本當局或比市場預期更接近干預外匯市場。





【焦點股】



網易(09999)

- 第三季經調整純利升26.7%至95億人幣，收入增8%，ADR微升



滙豐控股(00005)

- 重組交易部門並組建全球宏觀部，欲成為債務融資巨頭



小米集團(01810)

- 績後首次回購1350萬股，涉資5億元，每股最高價38.1元



信義能源(03868)

- 減持天津光伏發電場業務51%股權套現5.1億人幣



鋰業股：天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)

- 化學與物理電源協會倡行業守成本紅線，規範低價競爭



手機股：小米(01810)、比亞迪電子(00285)

- 9月國內智能手機出貨量2561.7萬部，同比增8%



航空股：中國國航(00753)、東方航空(00670)、南方航空(01055)

- 央視稱中國赴日旅遊超54萬張機票被取消



六福集團(00590)

- 預計中期溢利升最多50%



三生製藥(01530)

- 建議分拆蔓迪國際主板上市並遞申請，擬實物分派予股東



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特 (03135)

- 比特幣自4月以來首次跌破8.7萬美元



藍思科技(06613)

- 預計今年出貨3000台人形機械人及1萬台四足機械狗



文遠知行(00800)

- 旗下Robotaxi獲瑞士首張純無人駕駛牌照，擬明年上半年開放無人運營



澳博控股(00880)

- 終止收購十六浦娛樂場物業，下周五結束營運

- 斥資17.5億元向梁安琪收購凱旋門酒店



烯石電車新材料(06128)

- 磋商擬售美國全資附屬成非常重大出售事項，料為北美電池材料業務



陽光油砂(02012)

- 800萬元間接入股美半導體器件生產商4.1%股權



博安生物(06955)

- 綠葉製藥(02186)擬優先股套現1.5億美元，可交換博安生物股份變相減持





【油金報價】



紐約期油下跌0.37%，報美元58.55/桶



布倫特期油下跌0.50%，報美元63.19/桶



黃金現貨上漲0.05%，報美元4079.44/盎司



黃金期貨上漲0.49%，報美元4079.60/盎司